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  • Автомобиль наехал на пешехода и скрылся с места происшествия

Автомобиль наехал на пешехода и скрылся с места происшествия

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Скорая помощь.

ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

В понедельник, 19 ноября, в деревне Пеэтри волости Раэ Харьюского уезда произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Инцидент имел место около 8.00 по адресу Суурекиви пыйк, 9а. По предварительным данным, автомобиль Renault Megane Scenic, которым управлял 57-летний мужчина, двигаясь задним ходом, наехал на 49-летнего мужчину и покинул место происшествия.

Скорая помощь доставила пешехода в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

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