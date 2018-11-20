Автомобиль наехал на пешехода и скрылся с места происшествия

Инцидент имел место около 8.00 по адресу Суурекиви пыйк, 9а. По предварительным данным, автомобиль Renault Megane Scenic, которым управлял 57-летний мужчина, двигаясь задним ходом, наехал на 49-летнего мужчину и покинул место происшествия.