Мамаева отказались выпускать под залог, Кокорин заболел

«Сегодня, в соответствии с письмом председателя Тверского районного суда Москвы, мне возвращена без рассмотрения уже апелляционная жалоба на отказ в принятии к рассмотрению ранее заявленного в суд ходатайства о применении в отношении Павла Мамаева меры пресечения в виде залога», — заявил адвокат.

По словам Бушманова, суд мешает ему в доступе к правосудию. «Подобное отношение суда к правам сторон и по-человечески, и в профессиональном плане, конечно, не вызывает положительных эмоций и не добавляет надежд на принятие законных и справедливых решений в этом деле», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Мамаева могут выпустить из СИЗО под залог. По информации издания, прокуратура выявила ряд нарушений федерального законодательства при первоначальном предъявлении обвинений футболисту.

Футболист «Зенита» Александр Кокорин заболел в СИЗО. Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

«В последний визит к Кокорину в СИЗО мы заметили, что он немного простыл. Был вялым, чувствовалось, что человек заболел. Да и в целом показался нам унылым, что, впрочем, неудивительно с учетом его ситуации», — сказал правозащитник, добавив, что футболист вместе с Мамаевым «уже начинают полноценно осознавать всю серьезность возможного наказания за их проступок, и это не способствует хорошему настроению и самочувствию».

9 ноября стало известно, что Кокорину ограничили поступление посылок с едой в СИЗО. По словам менеджера и подруги спортсмена Дарьи Шишкановой, это связано с превышением лимита на передачи.