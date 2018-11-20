У пользователей Windows украли важные данные

Вредоносное ПО крадет данные о надежности системы: информацию об установках, обновлениях, ошибках и проблемах в работе. Обычно они автоматически сохраняются на устройстве в одной из папок, пишет lenta.ru.

Вирус TrickBot распространялся неизвестными злоумышленниками через электронные письма. Послания были оформлены как официальная рассылка от банка: письмо сопровождалось логотипами организации и сообщениями о безопасности файлов.

В рассылке мошенники просили жертв открыть прикрепленный документ. Именно в нем содержался вредоносный макрос, загружающий троянец на устройство. Специалисты отмечают, что такое распространение вируса стало классическим приемом хакеров.

Эксперты уточнили, что ряд антивирусных программ может вовремя обнаружить и остановить действие TrickBot. Однако пользователям все же стоит быть осторожными и не открывать файлы, полученные от неизвестных.