Сенаторы США призвали не назначать российского генерала главой Интерпола

"Это все равно, что лису сделать ответственной за курятник", - говорится в их совместном заявлении, опубликованном в понедельник, 19 ноября, на сайте сенатора-республиканца Роджера Уикера.

Как подчеркивается в документе, "Россия раз за разом нарушала правила Интерпола, используя его для сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов". "Александр Прокопчук лично участвовал в осуществлении этой стратегии запугивания, направленной на ослабление демократических институтов и укрепление авторитарного режима Путина", - утверждают сенаторы.

В случае своего избрания Прокопчук продолжит "институализированное злоупотребление "красными циркулярами" Интерпола и будет блокировать все усилия по проведению существенных реформ", говорится в обращении, которое, помимо Уикера, подписали республиканец Марко Рубио и представители демократов Джин Шахин и Крис Кунс.

Ранее, 17 ноября, британская газета The Times сообщила, что генерал Прокопчук стал фаворитом в борьбе за пост главы Интерпола. Решение о проведении выборов нового президента Интерпола было принято после того, как в октябре пропал действующий глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй. Впоследствии выяснилось, что он находится в Китае, где против него ведется расследование по делу о коррупции.