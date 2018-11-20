Запад спорит с Россией о расследованиях химических атак в Сирии

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил в понедельник, 19 ноября, на конференции стран - участниц ОЗХО, что мандат организации не предполагает атрибутивной функции, и предложил создать специальную группу экспертов, которая и решила бы, следует ли наделять организацию атрибутивным механизмом, пишет DW.com.

В ответ представители США и Великобритании обвинили Москву в попытках помешать борьбе против применения химоружия. По словам постпреда США Кеннета Уорда, в стремлении скрыть информацию о том, что вина за большинство газовых атак в Сирии лежит на правительстве в Дамаске, "Россия пытается похоронить правду".

Кроме того, Россия выступила с поправками к проекту бюджета ОЗХО на 2019 год, которые, по словам Уорда, нацелены на то, чтобы лишить финансирования атрибутивный механизм этой организации.

Голосование по бюджету на следующий год должно пройти во вторник, 20 ноября.