Запад спорит с Россией о расследованиях химических атак в Сирии

Между западными странами и Россией вспыхнул конфликт вокруг планов наделить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) полномочиями выявлять виновных в химических атаках. С точки зрения российских представителей, эти планы нарушают конвенцию по запрещению химоружия.
Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил в понедельник, 19 ноября, на конференции стран - участниц ОЗХО, что мандат организации не предполагает атрибутивной функции, и предложил создать специальную группу экспертов, которая и решила бы, следует ли наделять организацию атрибутивным механизмом, пишет DW.com.
В ответ представители США и Великобритании обвинили Москву в попытках помешать борьбе против применения химоружия. По словам постпреда США Кеннета Уорда, в стремлении скрыть информацию о том, что вина за большинство газовых атак в Сирии лежит на правительстве в Дамаске, "Россия пытается похоронить правду".
Кроме того, Россия выступила с поправками к проекту бюджета ОЗХО на 2019 год, которые, по словам Уорда, нацелены на то, чтобы лишить финансирования атрибутивный механизм этой организации.
Голосование по бюджету на следующий год должно пройти во вторник, 20 ноября.
Несмотря на сопротивление России и ее союзников, на экстренной сессии ОЗХО в июне была принята резолюция, позволяющая ОЗХО называть виновных в применении химического оружия. До 2017 года соответствующим мандатом обладала группа экспертов ООН и ОЗХО, однако из-за того, что Россия наложила вето при голосовании в Совете безопасности ООН, этот мандат не был продлен.