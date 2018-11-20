Споры вокруг миграционного пакта ООН разгорелись не только в Эстонии

Из 193 стран-членов ООН только США с самого начала были против такого пакта и не участвовали в работе над его текстом. Позднее, однако, и ряд других государств решили не подписывать этот документ, в частности, Австралия, а в ЕС - Австрия, Венгрия, Польша, Чехия и Эстония, пишет DW.com.

Теперь возникли сомнения и в Германии. Причем, не только у правых популистов из "Альтернативы для Германии", которые активно агитируют против миграционного пакта, например, со специального сайта. "Мы сами решаем, кого впускать, - говорится на нем. - Надо остановить миграционный пакт". Теперь с возражениями выступил и один из министров правительства Ангелы Меркель.

Тема для съезда ХДС?

В интервью воскресной газете Bild am Sonntag (за 18 ноября) министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предложил вынести миграционный пакт ООН на обсуждение съезда Христианско-демократического Союза (ХДС) в начале декабря и поставить на голосование вопрос, следует ли к этому пакту присоединяться. "В крайнем случае, - сказал Шпан, - подпишем его позднее".

Шпан - не просто один из министров Меркель. Он - один из трех кандидатов, считающихся фаворитами на предстоящих на этом съезде выборах председателя ХДС. Сама Меркель после 18 лет на этом посту решила больше не баллотироваться. От того, кого делегаты изберут лидером партии, зависит и имя следующего кандидата христианских демократов в канцлеры Германии.

По внутрипартийным опросам Шпан пока замыкает тройку фаворитов. На первом месте - генеральный секретарь ХДС, единомышленница канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр, на втором - оппонент Меркель, бывший председатель парламентской фракции консерваторов Фридрих Мерц.

Шпан критикует Меркель

Шпан хоть и входит в состав кабинета министров, но достаточно ясно дает понять о своем несогласии с миграционной политикой главы правительства.

Он неоднократно критиковал принятое Меркель в сентябре 2015 года решение открыть границы для мигрантов, а совсем недавно в статье для респектабельной Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал проблему беженцев тем "белым слоном", которого отказывается видеть правительство. Шпан писал о продолжающемся "нерегулируемом, преимущественно мужском притоке мигрантов", который следует "ограничить и лучше контролировать".

Выразив сомнение в миграционном пакте ООН, Шпан в очередной раз пошел против линии Ангелы Меркель. Она не далее, как в пятницу на прошлой неделе (16 ноября) решительно выступила в поддержку этого документа, осудила тех, кто "распространяет о нем лживые утверждения", и призвала не поддаваться "повестке дня, которую навязывают распространяющие панику и ненависть".

Канцлеру нужна поддержка партии