- Дмитрий Львович, в свете вашего приезда в Эстонию хочется спросить, какой вы предполагаете увидеть прибалтийскую аудиторию? В большинстве своем мы далеки от «Эха Москвы» и с вашими книгами и лекциями здесь, как мне кажется, знакомы немногие.

- Знакомы, знакомы. Я не в первый раз в Таллинне и регулярно общаюсь с эстонскими читателями. И от «Эха» они совсем не так далеки, и книжки мои читают, и стихами интересуются. На меня везде – в Штатах, в Питере, в Одессе, - ходит примерно одна и та же аудитория, с которой у нас бывают разногласия, но это не отменяет полного взаимопонимания.

- Если взять за аксиому выражение «совесть эпохи», коим наделяли в разное время разных писателей, заслуженно или нет - это уже другая история, ваша оппозиционная точка зрения, не выглядящая лубочно, помогает вам вскрывать нарывы в обществе или скорее их надо ретушировать?

- Не совсем понимаю, какой смысл ретушировать нарывы. Чтобы вызвать сепсис? Что до совести эпохи, наше время прекрасно: по крайней мере, тем, что совесть теперь у каждого своя. Это выражение было актуально во времена, когда значительная часть населения не имела доступа к информации и верила писателям на слово. Сегодня интернет сделал информацию общедоступной, каждый сам себе моральный авторитет, и выбор исключительно за вами.

- Известно ли вам, что после выхода вашего романа «Июнь» его широко критиковали феминистки за оправдание насилия над женщинами. Как вы к этому относитесь, если вообще хоть как-то относитесь?

- Никогда об этом не слышал, но в романе «Июнь» нет ни одной мысли, высказанной от автора. В каждой из трех частей мы смотрим на вещи глазами конкретного персонажа, все одобрения и неодобрения принадлежат ему, и претензии надо предъявлять ему же. Вообще было бы интересно услышать от читателя обвинения в оправдании насилия: там этого не только нет, но даже если бы и было – принадлежало бы не мне. Пожалуй, в ответ на такую публикацию я подал бы в суд и имел бы неплохие шансы выиграть.

- Вопрос гражданских свобод, по вашему мнению, актуален сегодня в России? Нужна ли там люстрация? И что можно сказать о ближайшим к вам странам Европы?