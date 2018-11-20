Зимнюю Олимпиаду некому проводить

Члены городского совета канадского Калгари единогласно проголосовали против выдвижения заявки города на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года сообщает newsru.com.
На прошлой неделе по поводу решения о выдвижении заявки состоялось голосование среди жителей Калгари. В итоге из 305 тысяч принявших участие в референдуме жителей против выдвижения заявки на проведение Олимпиады проголосовали 56,4%.
Таким образом, на проведение Олимпиады-2026 осталось два претендента - совместная заявка итальянских Милана и Кортины-д'Ампеццо и шведский Стокгольм.
Место проведения Олимпиады будет определено в следующем году на 132-й сессии Международного олимпийского комитета, который состоится в Лозанне. Зимние Олимпийские игры проходили в Калгари в 1988 году.
Ранее швейцарский Сьон также отказался от проведения Игр-2026, а МОК сам отклонил заявку турецкого Эрзерума.