Зимнюю Олимпиаду некому проводить

На прошлой неделе по поводу решения о выдвижении заявки состоялось голосование среди жителей Калгари. В итоге из 305 тысяч принявших участие в референдуме жителей против выдвижения заявки на проведение Олимпиады проголосовали 56,4%.

Таким образом, на проведение Олимпиады-2026 осталось два претендента - совместная заявка итальянских Милана и Кортины-д'Ампеццо и шведский Стокгольм.

Место проведения Олимпиады будет определено в следующем году на 132-й сессии Международного олимпийского комитета, который состоится в Лозанне. Зимние Олимпийские игры проходили в Калгари в 1988 году.