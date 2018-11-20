В эстонско-российские приграничные регионы инвестируется около 35 млн евро

При поддержке программы будут реконструированы, в частности, променады и крепости Нарвы и Ивангорода, продолжится развитие сети малых портов на Чудском озере.

«На подготовку программы ушло много времени, но усилия были не напрасны. Теперь можно приступить к заключению грантовых соглашений по проектам, которые принесут много пользы для приграничных регионов Эстонии, – сказал министр государственного управления Янек Мягги. – Ранее при поддержке Программы приграничного сотрудничества «Эстония – Латвия – Россия» были проведены масштабные работы по реконструкции и развитию пограничных пунктов Нарвы и Ивангорода. Было профинансировано строительство участка дороги между Вярска и Псково-Печерским монастырем. В новой программе продолжаем заниматься развитием приграничных регионов».

По словам министра, на этот раз планируется при поддержке программы инвестировать в работы по развитию пограничного пункта Лухамаа-Шумилкино и продолжить развитие сети малых портов на Чудском озере. «Чудское озеро разделено границей между двумя государствами, и заботиться о чистоте озера мы должны вместе. Поэтому в рамках программы будут выделены деньги на возведение в Псковской области сооружений по очистке сточных вод. Будут приведены в порядок участок дороги Саатсе-Крупа, а также променады и крепости в Нарве и Ивангороде», – добавил он.

Целью программы эстонско-российского приграничного сотрудничества «Эстония-Россия» на 2014-2020 гг. является содействие региональному экономическому и социальному развитию, а также улучшение общей окружающей среды, здравоохранения и безопасности.