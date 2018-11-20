Ратас: я не согласен быть премьером в правительстве, которое не может принимать решения

- Вы решили повесить миграционный пакт на шею парламента. Почему?

- Понятно же, что по данному вопросу у правительства единого мнения нет. Если члены парламента хотят эту тему обсудить, – а они хотят, написано заявление – то им нужно предоставить такую возможность. Ясно, в этом кризисе доверия есть истина, и свою оценку должен дать Рийгикогу.

- Почему тогда этот вопрос нельзя было раньше передать в парламент, было же время? Может быть, нужно было вообще начать с Рийгикогу?

- Легко быть умным задним умом, но это нас никуда не приведет. Сегодня нужно двигаться дальше, в вопросе миграции важно, что Эстонии высказывает свое слово по этому вопросу, придерживается своего внешнеполитического курса и принципов. Миграционный пакт не имеет юридической привязки не нам. Многие в данном случае думают о беженцах, но это две разные вещи. Правительство не поддерживает квоты для беженцев, как и массовую миграцию. В целом же, прием беженцев мог бы быть добровольным.

- В воскресенье вы сказали, что для решения ситуации все должны сделать шаг назад. Все ли участники процесса сделали это?

- Почерком этого правительства был поиск компромисса, есть желание вести Эстонию дальше и дойти до решения. Но в этом вопросе все должны пойти на уступки.

- Но идут ли?

- Разногласия по вопросу миграционного пакта по-прежнему актуальны.

- Если Рийгикогу скажет «да» пакту, это же не изменит позиции «Отечества», которая его не поддерживает. Что будет дальше?

- Я знаю ровно столько, сколько сказал председатель «Отечества» - «Отечество» не может поддержать миграционный пакт.

- Что это означает для коалиции?

- Мы должны дождаться голосования. Тогда правление «Отечества» его обсудит.

- В это же время идет и второе чтение госбюджета. Готова ли «Отечество» все же поддержать бюджет в нынешней ситуации?

- Я не согласен быть премьер-министром правящей коалиции, если правительство больше не в состоянии принимать решения, если оно просто существует. Мне это не подходит. Но такое правительство не подходит ни «Отечеству», ни социал-демократам. Бюджет пройдет второе чтение, дойдет до третьего и будет принят.

- Но по вопросу миграционного пакта вы принять решения не смогли.

- Да, если принимать сотни решений и одно из них, может быть, принять не получится, то, конечно, такое возможно, но намного более важные и принципиальные решения это правительство принимало.

- Решение перевести тему миграции в Рийгикогу поставило коалицию в зависимость от оппозиции, прежде всего, от Партии реформ. Это не слишком опасный путь?

- У меня есть девятилетний опыт работы в оппозиции. За все эти годы Центристская партия в действительности никак не хотела изменить направление внешней политики Эстонии. Я думаю, что и Партия реформ, которая была в коалиции более 17 лет, не станет теперь в оппозиции сворачивать в сторону внешнеполитический курс Эстонии. А как они проголосуют, покажет время.

- Насколько ухудшило ситуацию предложение председателя соцдемов освободить министра юстиции от должности?

- Если есть желание идти вместе дальше, то ультиматумы не приблизят к решению проблемы. Поэтому, прервав свой визит в Ида-Вирумаа, я сказал, что ультиматумы нас никуда не приведут.

- Другие мероприятия кампании вы на той неделе не прервали. Верили, что дело не настолько серьезно?

- Действительно были рабочие дали. Например, в понедельник я должен был встретиться с комиссией по безопасности, дальше было открытие памятной доски деятельности Временного правительства, дальше – Берлин. Я посчитал неправильным отменить эту командировку.

- В то же время вы успели представить целый ряд кандидатов от Центристской партии.

- Это должна сделать каждая партия. Но кандидатов представляют пресс-сообщениями… Если партия просит о поддержке, то нужно это делать, глядя в глаза людям.

- В то время, когда есть признаки правительственного кризиса?