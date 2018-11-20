Скончался режиссер Эймунтас Някрошюс

В восемнадцать лет Някрошюс поступил в Литовскую государственную консерваторию, через год поступил в ГИТИС на режиссёрское отделение к А. А. Гончарову. После окончания учебы работал в Каунасском драматическом театре (1979—1980), после чего вернулся в вильнюсский Молодёжный театр (1978—1992). В 1998 году создал свой театр «Мяно фортас».