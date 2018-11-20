Вт, 20.11.2018
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Скончался режиссер Эймунтас Някрошюс

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Эймунтас Някрошюс

ФОТО: Milena Andrukaitytė/15min.lt

Как сообщает 15min.lt, в ночь на 20 ноября на 66-м году жизни в больнице скончался литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс.

В восемнадцать лет Някрошюс поступил в Литовскую государственную консерваторию, через год поступил в ГИТИС на режиссёрское отделение к А. А. Гончарову. После окончания учебы работал в Каунасском драматическом театре (1979—1980), после чего вернулся в вильнюсский Молодёжный театр (1978—1992). В 1998 году создал свой театр «Мяно фортас».

Знаменитый режиссер был лауреатом многочисленных театральных и государственных премий.

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