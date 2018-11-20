Решит ли биопластик проблему загрязнения окружающей среды?

По мнению Йозефины Штаатс, водоросли спасли бы мир. "Водорослям не нужна земля, удобрения, пестициды, и при этом они растут быстро", - говорит предпринимательница из Берлина и мать троих детей. Она хочет производить из водорослей биопластик, то есть экологически чистый продукт. Его преимущество в том, что внешне он будет выглядеть как обычный пластик, но при этом для его производства не нужна нефть, запасы которой вовсе не безграничны, пишет DW.com.

Предпринимательница уверена в своем успехе. Хотя многие относятся к этой идее скептически. Ведь биопластик, который уже представлен на рынке сегодня, не является экологически более чистым, чем пластик из нефти. Все потому, что для выращивания растений, из которых он производится, нужно место, также при этом используется много удобрений. Из-за этого почвы становятся чрезмерно удобренными и непригодными для сельского хозяйства .

Следует отметить, что сам термин "биопластик" не новый. Эксперты подразделяют биопластик на 2 вида: пластик, произведенный из возобновляемого сырья (кукуруза, сахарный тростник или водоросли), который разлагается органически, и тот, что производится с применением нефти, подвергается химической обработке и не так долговечен, как нормальный пластик.

Пластик из банановых волокон

И это далеко не все виды. В сентябре в Кельне состоялся первый ­Всемирный конгресс, посвященный вопросам утилизации пластика, а также производства его альтернативных форм.

Среди представителей 165 компаний, а также ученых и исследователей, была Ленка Минарова из Чехии. В своей стране она получила титул "Менеджер года - 2018". Минарова планирует производить биопластик из старого масла для жарки. "Мы не сотрудничаем с производителями пальмового масла, - сказала на конференции Минарова. - Мы не загрязняем почву, в производстве мы используем только мусор".

Биопластик также можно производить из растительных отходов, например, из томатов или бананов. Все эти способы объединяет одна общая идея - вести борьбу против пластика, загрязняющего окружающую среду.

Спрос на нефть растет

Несмотря на это, предостерегает Франциска Крюгер (Franzicska Krüger) из Федерального агентства по окружающей среде (UBA), нельзя злоупотреблять темой биопластика. "Конечно, есть продукты, состоящие из органического пластика, - объясняет она. - Но это не должно привести к тому, что мы после пикника будем оставлять там же упаковки, так как они когда-нибудь все равно сгниют".