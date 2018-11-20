Вт, 20.11.2018
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  • Внимание! На улице Эндла перекрыто движение в связи с аварией водопровода

Внимание! На улице Эндла перекрыто движение в связи с аварией водопровода

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Авария с водопроводом. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi

 В связи с аварией водопровода рядом с Эндла 88 будет закрыта для движения ведущая в Мустамяэ полоса, передает Postimees.

Tallinna Vesi просит участников движения по возможности объезжать улицу Эндла и искать альтернативные траектории движения.

Tallinna Vesi уже начала аварийные работы. Предприятие делает все возможное, чтобы при первой возможности восстановить нормальный порядок движения и извиняется за неудобства.

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