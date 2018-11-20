Внимание! На улице Эндла перекрыто движение в связи с аварией водопровода
20 ноября 2018, 10:23
В связи с аварией водопровода рядом с Эндла 88 будет закрыта для движения ведущая в Мустамяэ полоса, передает Postimees.
Tallinna Vesi просит участников движения по возможности объезжать улицу Эндла и искать альтернативные траектории движения.
Tallinna Vesi уже начала аварийные работы. Предприятие делает все возможное, чтобы при первой возможности восстановить нормальный порядок движения и извиняется за неудобства.