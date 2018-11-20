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Рийгикогу в качестве вопроса государственной важности обсудит развитие сельской жизни

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Сельскохозяйственные угодья.

ФОТО: SCANPIX

Рийгикогу в качестве вопроса государственной важности во вторник на пленарном заседании обсудит по предложению комиссии по сельской жизни развитие сельской жизни, сообщила во вторник пресс-служба Рийгикогу.

По словам председателя комиссии Айвара Кокка, в связи с жизнью в сельской местности возник ряд актуальных вопросов, требующих подробного обсуждения на пленарном заседании. «Последние тенденции и изменения, связанные с проведением административной реформы, указывают на то, что развитие сельской жизни требует внимания и системной поддержки со стороны государства», – сказал Кокк. Он пояснил, что речь идет о трудовой занятости, системе образования, логистике, доступности государственных услуг и удовлетворении социальных потребностей. «Мы должны обеспечить для людей, живущих в сельских регионах, необходимую среду для работы и жизни», – подчеркнул Кокк.

По его словам, следует активнее диверсифицировать экономическую деятельность и среду обитания в сельских регионах. Наряду с сельским хозяйством, необходимо предлагать альтернативные возможности трудоустройства на базе местных ресурсов и потенциала.

С докладами на заседании Рийгикогу выступят председатель комиссии по сельской жизни Айвар Кокк, лектор Института общественных наук Таллиннского университета по организации управления Сулев Ляэне и предприниматель в сфере развития сельской жизни, владелец хутора Nopri Тийт Нийло.

Также на заседании будут представлены результаты исследования «Основные вызовы и политические рекомендации по региональному развитию и развитию местных самоуправлений».

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