Рийгикогу в качестве вопроса государственной важности обсудит развитие сельской жизни

По словам председателя комиссии Айвара Кокка, в связи с жизнью в сельской местности возник ряд актуальных вопросов, требующих подробного обсуждения на пленарном заседании. «Последние тенденции и изменения, связанные с проведением административной реформы, указывают на то, что развитие сельской жизни требует внимания и системной поддержки со стороны государства», – сказал Кокк. Он пояснил, что речь идет о трудовой занятости, системе образования, логистике, доступности государственных услуг и удовлетворении социальных потребностей. «Мы должны обеспечить для людей, живущих в сельских регионах, необходимую среду для работы и жизни», – подчеркнул Кокк.