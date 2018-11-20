Вт, 20.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Рим за 136 евро!

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Рим.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee, lentodiilit.fi и travelfree.com.

Кампания Ryanair из Таллинна начиная с 4,89 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 42 евро

Туда-обратно из Таллинна в Италию (Рим, Неаполь, Венеция) начиная со 136 евро

Туда-обратно из Таллинна в Йоханнесбург начиная с 446 евро

Туда-обратно из Таллинна на Лангкави начиная с 558 евро

Туда-обратно из Таллинна на Родос начиная с 227 евро

Туда-обратно из Риги в Берлин начиная с 12 евро

Туда-обратно из Риги в Лондон начиная с 18 евро

Туда-обратно из Франкфурта в Момбасу начиная с 291 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Гавану начиная с 453 евро

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