Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Рим за 136 евро!
20 ноября 2018, 10:39
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee, lentodiilit.fi и travelfree.com.
Кампания Ryanair из Таллинна начиная с 4,89 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 42 евро
Туда-обратно из Таллинна в Италию (Рим, Неаполь, Венеция) начиная со 136 евро
Туда-обратно из Таллинна в Йоханнесбург начиная с 446 евро
Туда-обратно из Таллинна на Лангкави начиная с 558 евро
Туда-обратно из Таллинна на Родос начиная с 227 евро
Туда-обратно из Риги в Берлин начиная с 12 евро
Туда-обратно из Риги в Лондон начиная с 18 евро
Туда-обратно из Франкфурта в Момбасу начиная с 291 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Гавану начиная с 453 евро