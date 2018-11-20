Свободная партия проголосует в Рийгикогу против миграционного пакта ООН

"В постоянно меняющемся мире подобные международные основополагающие соглашения, безусловно, требуются, однако нынешняя страстно разогреваемая версия для Эстонии неприемлема",- сообщил во вторник в пресс-релизе председатель Свободной партии Кауль Нурм.

Правительству следует продолжить дебаты на эту тему с другими государствами ЕС до тех пор, пока текст не станет удовлетворять национальные интересы Эстонии, считает Свободная партия.

"В нынешнем виде представленный документ, к сожалению, им не отвечает, поскольку содержит оправдывающие миграцию формулировки и принципы. Учитывая это, правление Свободной партии будет голосовать ь против инициированного социал-демократами документ",- заявил Нурм.

Правление Свободной партии V обсудило рамочный миграционный договор ООН в понедельник.

Спикер Рийгикогу социал-демократ Эйки Нестор в понедельник передал вице-спикеру Энну Ээсмаа проект составленного социал-демократами заявления, в котором выражается одобрение присоединению Эстонии к глобальному рамочному миграционному договору ООН, заявление подписано 39 депутатами фракций Центристской и Социал-демократической партий.

Против договора выступаю партии «Отечество» и Эстонская консервативная народная партия (EKRE), крупнейшая из оппозиционный партий Пертия реформ о свой позиции по документу еще не сообщила.