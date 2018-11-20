Немецкая гонщица, угодившая в страшную аварию, успешно перенесла операцию на позвоночнике

В воскресенье спортсменка угодила в аварию во время Гран-при Макао "Формулы-3". 17-летняя София столкнулась с соперником на скорости выше 270 км/ч, в результате чего ее болид взлетел в воздух, перелетел через ограждение и врезался в металлическую конструкцию. Позднее у Флёрш был диагностирован перелом позвоночника.

В понедельник Флёрш перенесла операцию, которая длилась семь часов. После этого врачи сообщили, что состояние немецкой гонщицы стабильное, а конечности подвижны. Отмечается, что она проведет в больнице около двух недель.