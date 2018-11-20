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  • Немецкая гонщица, угодившая в страшную аварию, успешно перенесла операцию на позвоночнике

Немецкая гонщица, угодившая в страшную аварию, успешно перенесла операцию на позвоночнике

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(171117) -- MACAO, Nov. 17, 2017 (Xinhua) -- Ralf Aron of Spain drives during the qualifying match of FIA Formula 3 World Cup at the 64th Macau Grand Prix at Circuito da Guia in Macao, south China, Nov. 17, 2017. (Xinhua/Lo Ping Fai) (Photo by Xinhua/Sipa USA)

ФОТО: Xinhua / Xinhua/Sipa USA

Немецкая автогонщица София Флёрш успешно перенесла операцию на позвоночнике, сообщает newsru.com.

В воскресенье спортсменка угодила в аварию во время Гран-при Макао "Формулы-3". 17-летняя София столкнулась с соперником на скорости выше 270 км/ч, в результате чего ее болид взлетел в воздух, перелетел через ограждение и врезался в металлическую конструкцию. Позднее у Флёрш был диагностирован перелом позвоночника.

В понедельник Флёрш перенесла операцию, которая длилась семь часов. После этого врачи сообщили, что состояние немецкой гонщицы стабильное, а конечности подвижны. Отмечается, что она проведет в больнице около двух недель.

Гран-при Макао является самой престижной гонкой в "Формуле-3". В разные годы победителями гонки становились бразилец Айртон Сенна, немцы Михаэль и Ральф Шумахеры, шотландец Дэвид Култхард.

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