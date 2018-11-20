Детские площадки в Кохтла-Ярве скоро будут готовы, но опять не все довольны

Строительство площадок для отдыха, вызвавшее множество переживаний и нареканий у жителей Кохтла-Ярве, близится к стадии завершения, пишет «Северное побережье».

«В Северном и Южном микрорайонах все дорожки уложены, асфальт тоже, - перечисляет заместитель мэра Кохтла-Ярве по хозяйственной части Денис Вершинин. - Особенно радуюсь тому, что успели до морозов уложить тартановое покрытие - за исключением частей, где предстоит установка элементов, в частности, спортивных тренажеров. Поставки идут нормально, по графику, так что не вижу причин для задержки, тем более что работы по установке можно проводить и при морозах. Освещение тоже проведено, осталось только подключить».

По словам собеседника, вопросы с квартирным товариществом «Синивооре, 7» решены. Напомним, что в начале работ собственников возмутило, что работы по строительству площадки затронули их частную территорию, но проект не был согласован с правлением.

«Проект КТ представили и он был согласован, - объясняет Вершинин. - В итоге это оказалось для дома даже хорошо - мы обоюдно договорились, чтобы во время работ „Ярве биопухастус“ поменял участок старой канализационной трубы. Так что, надеемся, никаких проблем теперь не возникнет, а горожане, возможно, уже оценили красивую дорожку, которая появилась на месте старой тропы».

Если жалобы с улицы Синивооре прекратились, то начали возмущаться жители Северного микрорайона Кохтла-Ярве.

«Нам обещали, что в центре среди наших домов появится зеленая зона, и я знаю, что это было предусмотрено генпланом развития города, мы долго ждали, но вместо зеленых насаждений соорудили площадку, - сильно возмущена Наталья Яковлева, утверждающая, что выступает от лица многих жильцов окрестных домов. - О тишине можно забыть - тут будет постоянно многолюдно, а значит, шум и гам. Представляю, как по новым дорожкам дети на скейтах носиться станут… Что-то изменить, наверное, уже поздно, но хотя бы насыпную горку для детей подальше перенесли - чуть ли не под самыми окнами ее построили, зайдя на территорию квартирного товарищества. Места на этом участке много и можно было бы хотя бы этот развлекательный объект отнести подальше от домов. Никто нашего мнения не спрашивал, с нами проект не согласовывали, а сколько бы мы ни обращались в горуправу, толку нет - к чаяниям жильцов не прислушиваются».

В ответ на эти претензии Вершинин пояснил, что ему поступило несколько звонков в самом начале строительства, но письменных жалоб от жителей Северного микрорайона не было: «Действительно, в ходе работ выявилась ошибка проектировщика - горка немного зашла за границу городской территории, но когда это выяснилось, ее подвинули, а заодно сделали пониже - получилась высоковата. Что касается расположения, то я считаю, что все объекты на этой площадке спроектированы логично, горка никому не закрывает обзор. Площадки возводятся на городской территории, и у нас нет обязательства согласовывать проекты с собственниками домов. Информация о строительстве ведь не закрытая - была опубликована на сайте городского управления, много раз об этом писали разные средства массовой информации, и я считаю, что если у горожан возникали какие-то недовольства или сомнения, всегда можно было прийти в горуправу и обсудить детали».