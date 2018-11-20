Вт, 20.11.2018
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  • Фото: число пострадавших в результате схода поезда в Каталонии превысило 40 человек

Фото: число пострадавших в результате схода поезда в Каталонии превысило 40 человек

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Железнодорожная авария в Каталонии.

ФОТО: / AP

В результате железнодорожной аварии в Каталонии пострадали 44 человека, а один человек погиб, сообщает во вторник главное управление гражданской обороны Каталонии.

Ранее поступала информация о шестерых пострадавших и одном погибшем.

Поезд сошел с рельсов в Каталонии.

ФОТО: / AP

Пассажирский поезд в Каталонии сошел с рельсов рано утром во вторник, в нем находились порядка 150 человек. Государственная железнодорожная сеть Испании Renfe сообщает, что инцидент с поездом вызван оползнем.

Сошедший с рельсов поезд.

ФОТО: ALBERT GEA / REUTERS

Инцидент произошел между городами Терраса и Манреса. Движение поездов на этом маршруте приостановлено.

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