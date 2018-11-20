Фото: число пострадавших в результате схода поезда в Каталонии превысило 40 человек
20 ноября 2018, 10:56
В результате железнодорожной аварии в Каталонии пострадали 44 человека, а один человек погиб, сообщает во вторник главное управление гражданской обороны Каталонии.
Ранее поступала информация о шестерых пострадавших и одном погибшем.
Пассажирский поезд в Каталонии сошел с рельсов рано утром во вторник, в нем находились порядка 150 человек. Государственная железнодорожная сеть Испании Renfe сообщает, что инцидент с поездом вызван оползнем.
Инцидент произошел между городами Терраса и Манреса. Движение поездов на этом маршруте приостановлено.