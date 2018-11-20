Владимир Путин. ФОТО: SCANPIX

В обзоре британской прессы за 20 ноября:

Приближенные Путина

Times посвятила большую статью расследованию «Новой газеты» о жизни телохранителей президента Владимира Путина, которые вознаграждаются продвижением на важные государственные посты и дорогими земельными участками близ Москвы.

«В другом мире для того, чтобы стать министром или губернатором, следует хорошо учиться и много работать для карьерного продвижения», - цитирует Times автора расследования Романа Анина. Но в России, по словам Анина, гораздо важнее быть приближенным президента.

Среди прочих газета называет Виктора Золотова, который больше 10 лет - вплоть до 2013 года - отвечал за безопасность Путина и его семьи.

Два года назад, продолжает газета, Золотов был назначен главой Росгвардии. Times отмечает, что, согласно «Новой газете», Золотов и другие телохранители президента получили в общей сложности более семи гектаров земли стоимостью в десятки миллионов долларов.

Земля эта находится в непосредственной близости от резиденции Путина в Ново-Огарево. Раньше она принадлежала совхозу НКВД.

После краха Советского Союза она была приватизирована работниками, но в 90-е годы землю у них отобрали. Теперь там стоят огромные особняки, которые «Новая Газета» называет «дворцами». Они защищены от чужих глаз высокими заборами.

Виктор Золотов, продолжает Times, знает Владимира Путина с начала 1990-х годов. Он отрицает все обвинения в том, что он и его родственники обзавелись этой землей незаконно, хотя до сих пор не объяснил, откуда взялись деньги на ее покупку.

Среди других телохранителей, которые, по утверждению «Новой газеты», неожиданно разбогатели - Андрей Дюмин, в течение 17 лет работавший в команде охраны Путина. Он даже как-то раз назвал себя «пехотинцем Путина».

В 2016 году он был назначен на пост губернатора Тульской области - через два года после того, как он, насколько известно, принял участие в операции по аннексии Крыма.

У семьи Дюмина чуть меньше гектара земли на территории того же бывшего совхоза, и стоит эта земля более четырех миллионов долларов.

На территории бывшего совхоза также приобрели участки родственники шести других телохранителей Путина. Еще двое купили их под своими собственными именами.

Ким Чен Ын и северокорейская молодежь

Guardian пишет, что бежавший год назад в Южную Корею северокорейский военнослужащий оказался сыном генерала.

Он бежал через демилитаризованную зону в ноябре 2017-го и сейчас впервые поговорил с прессой, дав интервью японской газете «Санкэй Cимбун».

По его словам, большинство людей его поколения (ему 25 лет) не испытывают никакой лояльности по отношению к северокорейскому правителю Ким Чен Ыну.

В прошлом году бегство солдата О Чон Сона фигурировало в новостях по всему миру. При попытке бегства он был серьезно ранен северокорейскими пограничниками.

Перебежчики из Северной Кореи чрезвычайно редко пересекают демилитаризованную зону в районе Панмунджом.

О Чон Сон говорит, что его отец - генерал-майор, но, несмотря на все привилегии, он заявляет, что не испытывает никаких чувств лояльности к режиму в Пхеньяне. По его словам, ему было все равно, что делает Ким Чен Ын, и не интересно, что думают о лидере его товарищи.

«Скорее всего, 80% моего поколения это не интересует, и они не считают, что должны быть лояльны [руководству страны]. Все знают, что правление страной передается от отца к сыну, вне зависимости от того, может ли руководство прокормить народ», - сказал О.

Рассказывая о своем бегстве, О Чон Сон сказал, что он из-за чего-то поссорился с товарищем, когда они сидели и выпивали, и по дороге назад в свою часть он проскочил мимо блокпоста.

Опасаясь, что его казнят, он решил быстро ехать дальше, в сторону Южной Кореи. На видеозаписи его бегства видно, как он едет на большой скорости, как за ним гонятся северокорейские пограничники, открывают по нему огонь, он падает в канаву с южнокорейской стороны, и с наступлением темноты его спасают южнокорейские пограничники.

Он получил семь огнестрельных ранений.

О Чон Сон говорит, что понимает своих сослуживцев, открывших по нему огонь, так как иначе их ждало бы серьезное наказание. «На их месте я сделал бы то же самое».

Демилитаризованная зона разделяет обе Кореи с 1953 года, когда было заключено соглашение о прекращении огня.

Насколько известно, не менее 30 тысяч человек бежали из КНДР в Южную Корею, но практически все перебежчики сначала отправляются в Китай, а там находят способ попасть в Южную Корею, пишет Guardian.

Британия не может охранять свое побережье

Daily Express в своей редакционной статье пишет, что, конечно, хорошо, что после Брекзита Великобритания будет контролировать свои собственные границы.

Но как это будет возможно, если на данный момент у пограничной службы Британии лишь два сторожевых катера, которые должны охранять почти 13 тысяч километров побережья?

Ответ прост, пишет газета: это невозможно.

Министерство внутренних дел пишет на своем сайте, что не стоит рисковать жизнью, пытаясь нелегально проникнуть в Великобританию через Ла-Манш. Это правда, но люди все равно предпринимают подобные попытки.

Лишь за последнюю неделю около 60 нелегальных мигрантов прибыли на британское побережье, и никакие соглашения с остальной Европой не остановят этот поток, до тех пор, пока наши границы не будет охранять целый флот катеров.

Если мы серьезно относимся к проблеме нелегальной иммиграции, нам следует укрепить морскую оборону страны, пишет Daily Express.

Самый страшный год в истории человечества

Times публикует редакционную статью, в которой пишет, что в каждую эпоху появляются пессимисты, предсказывающие конец нашей цивилизации.

Но наше восприятие истории зависит от того, насколько недавно произошли те или иные события.

Мы не придаем особого значения ужасающим событиям далекого прошлого. Но сейчас исследователи пришли к выводу, что самым страшным периодом за всю историю человечества была не современная эпоха, а конкретно 536-й год нашей эры.

Почему именно он?

Согласно летописям тех времен, именно в том году небо было покрыто таинственными черными облаками, и в течение месяцев не было видно ни солнца, ни луны. Это привело к неурожаям, засухе и голоду по всей Европе и дальше, вплоть до Месопотамии, и, возможно, еще дальше.

На конференции в Гарвардском университете ученые продемонстрировали образцы льда из швейцарского ледника, которые показывают, что извержение вулкана в Исландии распространило пепел по всей северному полушарию.

В результате в экономике Европы начался застой, продлившийся сто лет.

На данный момент человечество вновь озабочено изменением климата, но экономика XXI века и прогресс в области технологии могут смягчить его последствия.

Не стоит забывать, что, несмотря на все ужасы диктатур и геноцидов в XX веке, в современную эпоху насилие и войны сходят на нет, по сравнению с прошлым.

Никто больше не верит в существование ведьм или в то, что евреи отравляют деревенские колодцы.

Современные либеральные общества, может быть, и не утопия, но за всю историю человечества сейчас определенно лучшее время для жизни, пишет Times.