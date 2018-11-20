Люди торопятся выкупить лекарства до наступления нового года

Из-за новой системы льгот на лекарства, вступившей силу в этом году, часть провизоров призывают людей выкупить рецептурные препараты еще в этом году, а другие не считают это правильным, пишет Postimees.
С этого года дополнительная скидка на рецептурные лекарства начинается после того, как было потрачено 100 евро. Если человек купил медикаменты с льготой от Больничной кассы на эту суму, то в следующий раз при покупке рецептурного препарата, он заплатит меньше. Если расходы превышают 300 евро в год, то Больничная касса при следующей покупке компенсирует 90 процентов.
С нового года льготы начнут суммировать с нуля. Однако если сейчас выкупить лекарства на последующие полгода, то в следующем году можно не успеть собрать нужную для получения дополнительной скидки сумму.
Именно поэтому руководитель Союза аптекарей Эстонии и собственник пыльтсамааской аптеки Uus Юлле Ребане не считает разумным, чтобы, например, хронические больные выкупали все свои лекарства. Сейчас в аптеке Ребане выкупают так много рецептурных препаратов, что это вызвало проблемы с поставками.
Опасности закупочной кампании
«В последнее время часто получается так, что человек покупает целый мешок лекарств, а платит лишь пару десятков центов. Например, пациент, который в иной ситуации должен был бы заплатить восемь евро и 40 центов, платит лишь 84 цента, поскольку в течение года он потратил на лекарства больше 300 евро. Это настолько маленькая сумма, что люди стремятся выкупить все лекарства именно сейчас», - сказала Ребане.
Член правления Союза аптекарей Эстонии и собственник пайдейской аптеки на улице Веэ, провизор Кай Киммель согласна с Ребане и не одобряет закупочную кампанию. По ее словам, люди бездумно надеются, что сэкономят много денег на дорогих лекарствах.
«Мы пытаемся объяснить, что в следующем году вы не успеет набрать 100 или 300 евро. Никто же не принимает двойные дозы лекарств. Если клиент выкупает лекарства на последующие полгода, обратно он вернется в аптеку только в июне»,- объяснила Киммель.
Также активная скупка лекарств может привести к ситуации, что в конце декабря склады и аптеки окажутся пустыми.
Киммель заверила, что в начале года люди могут столкнуться с разочарованием: «Я уже знаю, что будет в январе. Люди начнут покупать лекарства и будут ругаться: почему я теперь покупают препараты вполовину дороже».
Во избежание этого, уже сейчас Киммель старается объяснить принципы дополнительной компенсации за лекарства: «Страхую себя, чтобы на меня не нападали. Ясно, что это будет. Люди не помнят, что им объясняли новую систему, и, может быть, не каждая аптека этим занимается».
А крупные аптечные сети побуждают клиентов выкупать рецептурные препараты. Провизор аптеки Benu Лийа Саава сказала, что многие люди не знают, что им может быть разумно использовать дополнительную льготу до конца года: «Если у клиента есть невыкупленный рецепт, то обращаю их внимание на это, и они благодарны».
Точно также информирует людей и провизор аптеки Apotheka Анне-Май Рогенбаум: «Дешевле покупать лекарства в конце года, потому что компенсация учитывается по накопленным за год расходам. Советую клиентам так и делать».
По словам провизоров, от новой системы люди получают большую помощь. «Людям очень приятно. Недавно одна пожилая дама выкупила свои лекарства на полгода вперед. Объяснила ей, что в новом году она может не успеть набрать дополнительную льготу. Но она сказала, что сейчас счета за отопление настолько большие, что ей подходит, если именно в зимние месяцы ей не придется тратить много денег на лекарства», - привела пример Киммель.
По данным главного специалиста отдела лекарств и медицинских приспособлений Больничной кассы Кейли Кылвес, за десять месяцев дополнительную компенсацию на лекарства получили 110 000 человек. Поскольку для ее получения прежде нужно было подавать ходатайства, в прошлом году дополнительной льготой воспользовались лишь 3000 человек.
Прогнозы не сошлись с реальностью
Сумма, предусмотренная на дополнительную компенсацию за лекарства в этом году, оказалась больше, чем прогнозировали. Поначалу Больничная касса рассчитывал на семь миллионов евро, но к концу года сумма может увеличиться до девяти миллионов евро. По словам Кылвес, это исходит из обстоятельства, что Больничная касса не могла предусмотреть количества людей, которые раньше не выкупали лекарства из-за их дороговизны.
Большие расходы на дополнительную компенсацию за лекарства обусловлены как автоматическим изменением системы, так и снижением предельных ставок компенсации. Еще в прошлом году действовала система, при которой дополнительную компенсацию начинали платить лишь с 300 евро.
Если собственные расходы человека были 300 евро и больше, то он получал дополнительную компенсацию в 50 процентов, если его расходы превышали 500 евро, то покупку следующих рецептурных препаратов Больничная касса компенсировала в размере 90 процентов.
Главный специалист Кылвес напомнила пациентам, что льгота на лекарства помогает мало, если лекарства не принимают так, как они были назначены.