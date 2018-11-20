Люди торопятся выкупить лекарства до наступления нового года

С этого года дополнительная скидка на рецептурные лекарства начинается после того, как было потрачено 100 евро. Если человек купил медикаменты с льготой от Больничной кассы на эту суму, то в следующий раз при покупке рецептурного препарата, он заплатит меньше. Если расходы превышают 300 евро в год, то Больничная касса при следующей покупке компенсирует 90 процентов.

С нового года льготы начнут суммировать с нуля. Однако если сейчас выкупить лекарства на последующие полгода, то в следующем году можно не успеть собрать нужную для получения дополнительной скидки сумму.

Именно поэтому руководитель Союза аптекарей Эстонии и собственник пыльтсамааской аптеки Uus Юлле Ребане не считает разумным, чтобы, например, хронические больные выкупали все свои лекарства. Сейчас в аптеке Ребане выкупают так много рецептурных препаратов, что это вызвало проблемы с поставками.

Опасности закупочной кампании

«В последнее время часто получается так, что человек покупает целый мешок лекарств, а платит лишь пару десятков центов. Например, пациент, который в иной ситуации должен был бы заплатить восемь евро и 40 центов, платит лишь 84 цента, поскольку в течение года он потратил на лекарства больше 300 евро. Это настолько маленькая сумма, что люди стремятся выкупить все лекарства именно сейчас», - сказала Ребане.

Член правления Союза аптекарей Эстонии и собственник пайдейской аптеки на улице Веэ, провизор Кай Киммель согласна с Ребане и не одобряет закупочную кампанию. По ее словам, люди бездумно надеются, что сэкономят много денег на дорогих лекарствах.

«Мы пытаемся объяснить, что в следующем году вы не успеет набрать 100 или 300 евро. Никто же не принимает двойные дозы лекарств. Если клиент выкупает лекарства на последующие полгода, обратно он вернется в аптеку только в июне»,- объяснила Киммель.

Также активная скупка лекарств может привести к ситуации, что в конце декабря склады и аптеки окажутся пустыми.

Киммель заверила, что в начале года люди могут столкнуться с разочарованием: «Я уже знаю, что будет в январе. Люди начнут покупать лекарства и будут ругаться: почему я теперь покупают препараты вполовину дороже».

Во избежание этого, уже сейчас Киммель старается объяснить принципы дополнительной компенсации за лекарства: «Страхую себя, чтобы на меня не нападали. Ясно, что это будет. Люди не помнят, что им объясняли новую систему, и, может быть, не каждая аптека этим занимается».

А крупные аптечные сети побуждают клиентов выкупать рецептурные препараты. Провизор аптеки Benu Лийа Саава сказала, что многие люди не знают, что им может быть разумно использовать дополнительную льготу до конца года: «Если у клиента есть невыкупленный рецепт, то обращаю их внимание на это, и они благодарны».