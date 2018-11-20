Россия и Эстония могут встретиться на футбольном поле

Стали известны составы корзин посева стран-участниц отборочного турнира Евро-2020, который пройдет в 2019 году, передает Postimees.
Через две недели в Дублине 55 европейских сборных узнают своих соперников по отборочному турниру Евро-2020. Сборные Эстонии и России могут волею жребия попасть в одну отборочную группу.
Хотя в некоторых корзинах посева еще возможны изменения: неизвестен посев Венгрии, Израиля, Шотландии, Болгарии и Румынии, которые могут оказаться в третьей или четвертой корзине посева, так и Фарер с Мальтой, которые могут оказаться в пятой или шестой корзине.
1. корзина: Португалия, Швейцария, Англия, Хорватия, Франция, Бельгия, Испания, Голландия, Италия
2. корзина: Исландия, Босния, Украина, Россия, Дания, Австрия, Уэльс, Чехия, Швеция
3. корзина: Словакия, Турция, Северная Ирландия, Ирландия, Сербия, Норвегия, Финляндия
4. корзина: Эстония, Греция, Словения, Литва, Албания, Кипр, Грузия, Черногория
5.корзина: Македония, Беларусь, Косово, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар,
6. корзина: Латвия, Сан-Марино, Лихтенштейн.
Отборочный турнир Евро-2020 пройдет в 2019 году, плей-офф в марте 2020 года, а сам Евро - в июне-июле 2020 года.