Россия и Эстония могут встретиться на футбольном поле

Через две недели в Дублине 55 европейских сборных узнают своих соперников по отборочному турниру Евро-2020. Сборные Эстонии и России могут волею жребия попасть в одну отборочную группу.

Хотя в некоторых корзинах посева еще возможны изменения: неизвестен посев Венгрии, Израиля, Шотландии, Болгарии и Румынии, которые могут оказаться в третьей или четвертой корзине посева, так и Фарер с Мальтой, которые могут оказаться в пятой или шестой корзине.

1. корзина: Португалия, Швейцария, Англия, Хорватия, Франция, Бельгия, Испания, Голландия, Италия

2. корзина: Исландия, Босния, Украина, Россия, Дания, Австрия, Уэльс, Чехия, Швеция

3. корзина: Словакия, Турция, Северная Ирландия, Ирландия, Сербия, Норвегия, Финляндия

4. корзина: Эстония, Греция, Словения, Литва, Албания, Кипр, Грузия, Черногория

5.корзина: Македония, Беларусь, Косово, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар,

6. корзина: Латвия, Сан-Марино, Лихтенштейн.