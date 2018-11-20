Арестованному в Японии главе Renault-Nissan грозит до десяти лет тюрьмы

Как сообщалось накануне, Гон был арестован по обвинению в занижении сведений о своих доходах в качестве главы совета директоров Nissan. Так, в течение пяти лет с 2011 года Гон заработал около 89 млн долларов, но скрыл сведения о половине этой суммы. Сведения о его заработках в отчетах для Токийской фондовой бирже занижались при участии представительного директора Nissan Грэга Келли, который также был арестован, пишет Newsru.com.

Кроме того, Гона обвинили и в использовании активов компании в личных целях при соучастии Келли. Как уточняет Kyodo, топ-менеджер бесплатно использовал элитные резиденции в Нидерландах и трех других странах, которые были куплены и обслуживались на средства Nissan.

Согласно японскому законодательству, Гону грозит штраф до 10 млн иен (около 90 тысяч долларов), либо до десяти лет тюрьмы, либо и то, и другое. При этом Nissan могут оштрафовать на 6,2 млн долларов.

В Nissan накануне сообщили, что внутреннее расследование подтвердило злоупотребления, допущенные Гоном и Келли. Компания активно сотрудничает со следствием, а в четверг совет директоров Nissan должен рассмотреть вопрос об увольнении обоих топ-менеджеров.

64-летний Гон родился в Бразилии в ливанской семье. Его можно назвать одним из самых известных топ-менеджеров автомобильных компаний – 20 лет назад Гон фактически спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других шагов. Кроме того, именно он был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая российский "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng.

С 2005 года Гон совмещает должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года возглавляет совет директоров компании. В декабре 2016 года он был избран председателем совета директоров Mitsubishi. В апреле прошлого года Карлос Гон передал полномочия исполнительного директора Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров компании. Кроме того, в 2013-2016 годах он возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".