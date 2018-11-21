Галерея: квартира в Минске с кухней в коридоре

Квартира в центре Минска, с которой предстояло работать дизайнерам студии Nota Bene, изначально состояла из трех комнат, крохотной кухни и чрезмерно большого коридора. При этом светлой была только кухня с окнами на солнечную сторону, не затененную высокими липами во дворе.

Поскольку интерьер нужно было максимально осветлить, дизайнеры остановились на светлой отделке, разбавив нейтральные тона контрастами и мебелью насыщенных цветов. А чтобы задействовать коридор, перенесли на его территорию рабочую зону кухни, совместив с гостиной и убрав часть перегородок.

«Чтобы облегчить островную конструкцию, мы использовали единую литую поверхность из светлого кварцевого камня, который не создает ощущения громоздкости, — объясняет дизайнер Мария Мирончик. — А солнечный уголок на месте бывшей кухни превратился в уютную домашнюю зону для гостей».

Чтобы впустить естественный свет в каждое помещение, использовали матовые прозрачные стекла в витражах и межкомнатных дверях. В торце коридора установили большое зеркало: этот трюк визуально раздвигает границы пространства.