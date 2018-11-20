Страны Евросоюза расширяют военное сотрудничество

Германия участвует, в частности, в проекте совместного использования военных баз. Кроме того, поддерживаемые правительством ФРГ проекты разработки беспилотных летательных аппаратов и боевых вертолетов Tiger Mark III будут осуществляться в рамках PESCO.

"Постоянное структурное сотрудничество" было начато в ноябре 2017 года, к нему присоединились 23 страны Евросоюза. Проект не поддержали Дания, Ирландия, Мальта, Португалия и Великобритания, которая намерена покинуть ЕС в марте 2019 года.