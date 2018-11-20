Вт, 20.11.2018
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На футбольной Суперлиге поставили крест

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UEFA president Aleksander Ceferin announces that Germany was elected to host the Euro 2024 fooball tournament during a ceremony at the headquarters of the European football's governing body in Nyon on September 27, 2018. - UEFA selected the host of the 2024 European Championship today in a vote pitting a safe German bid against a riskier Turkish proposal that offers a chance to explore new terrain. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

ФОТО: FABRICE COFFRINI / AFP

Президент УЕФА Александер Чеферин исключил возможность создания европейской Суперлиги, передает sports.ru.

«Суперлиги не будет. В каком-то смысле сейчас это вымысел или мечта. У нас есть кое-какие идеи. Но создание Суперлиги не обсуждается. У всех по-прежнему остаются возможности участвовать во всех еврокубковых турнирах», – заявил Чеферин.

Президент «Ювентуса» и по совместительству глава Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли также опроверг информацию о переговорах по созданию нового турнира. 

«Могу подтвердить, что мы не видели, никогда не обсуждали, никогда не привлекались к созданию этого документа [связанного с переговорами клубов о создании Суперлиги]. 

У нас полный контакт с УЕФА в плане развития игры», – подчеркнул Аньелли.

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