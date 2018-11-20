На футбольной Суперлиге поставили крест

«Суперлиги не будет. В каком-то смысле сейчас это вымысел или мечта. У нас есть кое-какие идеи. Но создание Суперлиги не обсуждается. У всех по-прежнему остаются возможности участвовать во всех еврокубковых турнирах», – заявил Чеферин.

Президент «Ювентуса» и по совместительству глава Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли также опроверг информацию о переговорах по созданию нового турнира.

«Могу подтвердить, что мы не видели, никогда не обсуждали, никогда не привлекались к созданию этого документа [связанного с переговорами клубов о создании Суперлиги].