В чикагской больнице мужчина застрелил трех человек, включая бывшую невесту, и погиб сам

Перестрелка произошла около 15:30 по местному времени 19 ноября (00:30 по Москве 20 ноября), передает NEWSru со ссылкой на CNN. Произошедшее стало следствием ссоры нападавшего с женщиной, с которой он ранее состоял в отношениях, и она стала его первой жертвой, рассказал представитель полиции Эдди Джонсон.

Стрелком оказался 32-летний Хуан Лопес, бывший жених врача Тамары О'Нил, которая работала в отделении неотложной помощи, отмечает ABC News. По словам одного из свидетелей Джеймса Грея, мужчина и женщина шли к парковке, затем мужчина обернулся и выстрелил своей спутнице три раза в грудь. «Как только она упала на землю, он повернулся и выстрелил в нее еще три раза», - рассказал Грей. Очевидец отметил, что произошедшее напоминало сцену из кино.

После этого стрелок решил скрыться в аптеке, его туда не пустили и он начал стрелять, таким образом убив вторую женщину - работника аптечного пункта.

Погибшего правоохранителя звали Сэмюэль Хименс, у него остались трое детей. Он поступил на службу в феврале 2017 года и недавно завершил стажировку, став полноценным полицейским.

Полицейские оцепили район вокруг больницы, в частности, из-за того, что рядом расположена начальная школа. В медучреждении провели частичную эвакуацию. Оцепление сняли около 17:00.

Отметим, 8 ноября произошла стрельба в баре американского города города Таузенд-Оукс под Лос-Анджелесом (штат Калифорния). Были убиты 11 студентов колледжа и один полицейский. Неизвестный ворвался в бар около 23:20 и начал стрелять. В полиции сообщалось о как минимум 30 выстрелах.

2 ноября американец открыл стрельбу в студии йоги в столице американского штата Флорида Таллахасси и затем убил себя. В результате погибли две женщины, пять человек были ранены. Полиция сообщала, что 40-летний Скотт Пол Бирли действовал в одиночку, но мотивы нападения не установлены. По одной из версий, трагедия случилась вследствие домашней ссоры.

В Питтсбурге (штат Пенсильвания) 27 октября антисемит устроил стрельбу в синагоге. Не менее шести человек получили ранения, включая двух офицеров полиции. Стрелок вошел в здание с криками «Все евреи должны умереть» и вступил в перестрелку с полицейскими, которым пришлось использовать машины в качестве щита.