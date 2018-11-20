Тяжелое ДТП в Латвии: машина плавала в реке и горела

Ночью с воскресенья на понедельник (с 18 по 19 ноября) Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов о том, что в Даугаве, Латвия, недалеко от берега открытым пламенем горит автомобиль. На то, чтобы ликвидировать возгорание, а также вытащить транспортное средство из воды, пожарным понадобился примерно час.