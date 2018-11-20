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  • Тяжелое ДТП в Латвии: машина плавала в реке и горела

Тяжелое ДТП в Латвии: машина плавала в реке и горела

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Коллаж TVNET

ФОТО: Paula Čurkste/LETA, Facebook/groups/Kengarags

Ночью с воскресенья на понедельник (с 18 по 19 ноября) Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов о том, что в Даугаве, Латвия, недалеко от берега открытым пламенем горит автомобиль. На то, чтобы ликвидировать возгорание, а также вытащить транспортное средство из воды, пожарным понадобился примерно час. 

Как сообщалось ранее, в понедельник, 19 ноября на променаде в Кенгарагсе была обнаружена сгоревшая брошенная машина. По словам очевидцев, возгорание произошло около 3 часов ночи.

Жители микрорайона делились снимками с места происшествия в социальных сетях.

ФОТО: Facebook.com/groups/kengarags/

ФОТО: Facebook.com/julia.fomchenko

ФОТО: Facebook.com/julia.fomchenko

Как передаче LNT Degunktā сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), звонок о возгорании пожарные получили в 2:54 ночи.

Прибыв на место ЧП, спасатели констатировали, что автомобиль марки BMW находится в воде недалеко от берега и при этом горит открытым пламенем. Сотрудникам ГПСС удалось справиться с пламенем и вытащить машину на берег. Около 4 утра спасатели отправились в депо.

О том, как автомобиль попал на променад Кенгарагса и что стало причиной возгорания, предстоит узнать Госполиции. Начато расследование.

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