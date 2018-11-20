В Ласнамяэ начинается второй этап строительства крупнейшего микрорайона

Два семиэтажных корпуса на 130 квартир с площадкой для отдыха и детскими аттракционами на Лийкури, 18с буду готовы в 2020 году. Сейчас на строительной площадке заканчивается работа над зданиями первого этапа. Это семиэтажный дом на Лийкури, 18а и четырехэтажный - на Лийкури, 18b, которые будут сданы весной следующего года.

Liikuri Kvartal - пожалуй, самый объемный жилой проект в Ласнамяэ: в общей сложности будет построено шесть домов на 420 квартир. Не забудут об озеленении, детских площадках, парковках на дворовой территории и подземных гаражах. В дополнение к дому, строительство которого уже началось, появятся здания на Лийкури, 22 и Лийкури, 24.