Вт, 20.11.2018
Когда говоришь "советское время", у многих людей на глаза падают шоры, и они больше не могут думать. Хендрик Агур

Великий и ужасный Златан возвращается в Европу

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Zlatan Ibrahimovic.

ФОТО: Eric Bolte / USA TODAY Sports / Scanpix

Итальянский «Милан» провел переговоры с агентом шведского форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича Мино Райолой, сообщает lenta.ru.

Представители клуба общались с Райолой на протяжении четырех часов. Стороны поднимали вопрос о возможном возвращении 37-летнего нападающего в «Милан».

В нынешнем розыгрыше MLS на счету форварда 22 забитых мяча в 27 матчах турнира. Швед занимает второе место в гонке бомбардиров.

Итальянский клуб уже пытался заполучить Ибрагимовича в 2017 году. Тогда швед предпочел «Милану» английский «Манчестер Юнайтед».

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Он провел 85 игр в составе «россонери» и 56 раз поражал ворота соперников.

Читать также

Актуально

Эстония
НАВЕРХ