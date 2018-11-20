Великий и ужасный Златан возвращается в Европу

Представители клуба общались с Райолой на протяжении четырех часов. Стороны поднимали вопрос о возможном возвращении 37-летнего нападающего в «Милан».

В нынешнем розыгрыше MLS на счету форварда 22 забитых мяча в 27 матчах турнира. Швед занимает второе место в гонке бомбардиров.

Итальянский клуб уже пытался заполучить Ибрагимовича в 2017 году. Тогда швед предпочел «Милану» английский «Манчестер Юнайтед».