Кесклинн отказал бизнесмену в праве на строительство

Как сообщалось, владелец центра «Эха» планирует построить на его месте по адресу Тартуское шоссе, 49 отель с 149 номерами. По мнению управы, отель на этом месте действительно можно было бы построить, но не такой большой, так как нужно учитывать движение вокруг здания. Поэтому управа не удовлетворила первое ходатайство об условиях проектировки отеля.

«Мы поддерживаем шаги по обогащению городского пространства и появление новых предприятий в районе Кесклинн. Мы не против того, чтобы открыть отель на месте бывшего кинотеатра и нынешнего магазина, если новое предприятие будет соответствовать упомянутым выше целям и отвечать всем условиям», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

«Свои объекты хотят развивать как владелец центра «Эха», так и владелец Центрального рынка. Если с территории центра «Эха» исчезнут магазины, прежде всего Maxima, и будет перестроена большая часть рынка, то может получиться, что центр микрорайона все больше будет смещаться в сторону улицы Юхкентали. Поскольку Юхкентали также ждут большие изменения - реновация стадиона «Калев» и парка Пооламяги, и поскольку там находится Социальный центр района Кесклинн и библиотека на Лийвалайа, то нужно задуматься о том, мог бы этот район стать местным общественным центром», - добавил Свет.