Что не так на этом видео? Девушка, намывающая свой автомобиль на заправке Circle K, развеселила интернет
20 ноября 2018, 12:36
В группе EZ-дуны в Facebook распространяется видео, на котором владелица Hyundai усердно намывает свой автомобиль средствами, предназначенными для мытья окон и фар.
Хотя Circle K не предоставляет услугу ручной мойки, одна автовладелица взяла инициативу в свои руки и принялась начищать свою машину спецсредством и щеткой, предназначенными для мытья окон и фар, передает Tarbija24.
Для пользователей Facebook это видео стало настоящим подарком. Реакций было множество: кто-то счел это смешным, а кто-то выразил недовольство тем, что автоледи зря переводит моющие средства.