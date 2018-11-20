Вт, 20.11.2018
Ограничивающее положение Закона о гражданстве нужно изменить и позволить гражданам по рождению иметь двойное гражданство. Урмас Паэт
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Что не так на этом видео? Девушка, намывающая свой автомобиль на заправке Circle K, развеселила интернет

Что не так на этом видео? Девушка, намывающая свой автомобиль на заправке Circle K, развеселила интернет

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В группе EZ-дуны в Facebook распространяется видео, на котором владелица Hyundai усердно намывает свой автомобиль средствами, предназначенными для мытья окон и фар.

Хотя Circle K не предоставляет услугу ручной мойки, одна автовладелица взяла инициативу в свои руки и принялась начищать свою машину спецсредством и щеткой, предназначенными для мытья окон и фар, передает Tarbija24.

Для пользователей Facebook это видео стало настоящим подарком. Реакций было множество: кто-то счел это смешным, а кто-то выразил недовольство тем, что автоледи зря переводит моющие средства.

Читать также

Актуально

Эстония
НАВЕРХ