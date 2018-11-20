В Европе открылись рождественские ярмарки: куда и когда ехать за праздником?

Так, сезон рождественских базаров уже стартовал в австрийской столице. Центральная ярмарка Вены вместе с главной елкой развернулись на Ратушной площади.

Рождественская ярмарка в Вене. ФОТО: JOE KLAMAR / AFP

Ее посетители могут не только согреться горячим глинтвейном, продегустировать сладости и уличную еду, но и покататься на коньках и принять участие в развлекательной программе. Еще одна венская зимняя ярмарка работает в исторической части Вены, в районе Шпиттельберг.

Открылась новогодняя ярмарка и в Таллинне. До 7 января приобрести новогодние аксессуары и согреться горячими напитками приглашают на городскую площадь перед Таллиннской ратушей.

Ратушная площадь. ФОТО: Kaupo Kalda

Ярмарка открыта ежедневно с 10.00 до 20.00. Организаторы также обещают всем гостям насыщенную концертную программу.

В Стокгольме традиционная зимняя ярмарка на старой городской площади Стурторьет стартует 25 ноября. Это один из самых старых рождественских рынков в Европе. Посетителям предложат приобрести изделия ручной работы из дерева, метала, кожи, текстиля и керамики, новогодние украшения и игрушки, а также местные деликатесы: изделия из марципана, сыры, мед, копченые колбасы, оленину и многое другое.

С 26 ноября по 23 декабря праздничный рынок откроется в районе Шпандау в Берлине.

Рождественский базар в Берлине. ФОТО: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Более 200 киосков с ремесленными изделиями, продуктами питания, напитками и многим другим ждут гостей с 11.00 до 20.00, по пятницам и субботам – с 11:00 до 22:00.

На день раньше откроется рождественская ярмарка в центре Брюсселя в Бельгии. По-новогоднему украшенный рынок с большим количеством праздничных товаров и любимыми блюдами будет действовать у Брюссельской биржи.

В Праге рождественские базары начнут свою работу 1 декабря на основных городских площадях. За традиционными чешскими сувенирами и елочными украшениями стоит отправиться на Староместскую и Вацлавскую площади, а также на площади Республики и Мира, в выставочный центр Голешовице. Помимо подарков посетители смогут вдоволь поесть любимые блюда и сладости. Время работы рыночных домиков с 10.00 до 22.00. Попасть на ярмарки можно до 6 января, пишет turizm.ru.

В Москве главная новогодняя ярмарка откроется 29 ноября на Красной площади. Ее гостей ждут торговые домики, карусели, семейные развлечения. На ярмарке предложат согреться глинтвейном, медовухой и чаем из большого самовара, а также полакомиться блинами, пирожками, мясными блюдами и горячей кукурузой. В эти же дни на Красной площади откроется ледовый каток.