Литва обещает выйти из Интерпола, если его главой изберут кандидата от России

«Если Александр Прокопчук будет избран главой Интерпола, Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации», - говорится в принятой во вторник литовским сеймом резолюции.

За эту резолюцию проголосовали 88 депутатов, не было ни одного голосовавшего против, семь воздержались.

«Если руководителем Интерпола будет избран Александр Прокопчук, то есть кандидат государства, которое постоянно злоупотребляет системой Интерпола и пользуется ею как инструментом политического давления и преследования, а не как правовым инструментом, и выдвигает должностное лицо, которое само внесло вклад в манипуляцию системой, будет нанесен огромный удар по репутации и правовому нейтралитету этой организации, после которого будет тяжело восстановиться», - говорится в резолюции сейма.

По данным Financial Times, Александр Прокопчук - один из двух кандидатов на пост главы этой организации.

Кроме него, на эту должность претендует советник президента этой организации Ким Чонгчанг из Южной Кореи, ранее он занимал должность старшего вице-президента.

В своей резолюции литовский сейм напомнил, что Россия постоянно стремиться расправиться с критиками Кремля через Интерпол - предпринимателем Биллом Браудером, эстонским политиком Эриком-Нильсом Кроссом, журналистом Петром Силаевым, лидером чеченской оппозиции Ахметом Закаевым, соратником Алексея Навального Никитой Кулаченковым и другими.