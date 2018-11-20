Для размещения макета Старой Нарвы предложили выселить городское собрание

Другая идея была еще смелее - снять в Александровской церкви пол, выкопать котлован, где разместить макет, и накрыть его стеклянным полом. По мнению Ивана Сергеева, это звучит здорово, но непонятно, как это можно реализовать. Потребуется какая-то металлическая поддерживающая конструкция, понадобится решить проблему гидроизоляции прозрачного пола. Да и такая мелочь, как царапины на стекле, может всё испортить - ведь на стеклянном полу будут стоять стулья для зрителей концертов.

Ставка на офицерское казино

Макет Старого города нужно размещать на территории Старого города, уверен руководитель Нарвского музея Иво Пости. По его словам, только здесь туристы могут испытать потрясающее чувство контраста, глядя на макет, а затем на современный район старого города через окно.

В этом районе есть подходящее помещение - принадлежащее государству историческое здание офицерского казино на улице Вестервалли, которое находится прямо на территории погранпункта. Как рассказал депутат Нарвского горсобрания и сотрудник Налогово-таможенного департамента Антс Кутти, его департамент совместно с Департаментом полиции и погранохраны планировали организовать в этом здании музей, посвященный всему, что связано с границей. Но поскольку музейное дело для двух департаментов занятие незнакомое, проект не удалось довести до конца.

По словам Антса Кутти, в офицерском казино можно разместить и макет Старой Нарвы, и другие макеты Федора Шанцына. Иван Сергеев относится к этой идее скептически, поскольку сложно будет организовать общедоступный городской музей на режимной территории, принадлежащей государству.

Домик Петра - для Культурной столицы Европы 2024

Городской архитектор Иван Сергеев и вице-мэр Алексей Евграфов отстаивают идею создания постоянного музея, основой экспозиции которого станет макет Фёдора Шанцына. Для этого они предлагают восстановить домик Петра I в Темном саду.

Об этом чиновники рассказали на встрече с прессой, которая прошла в понедельник еще до общественного обсуждения в колледже.

И городской архитектор, и одна из участниц встречи в колледже, которая в прошлом работала в нарвском реставрационном управлении, рассказали, что документация для восстановления домика Петра была готова еще в 60-е годы. Предполагалось внешне сделать здание точной копией утраченного во время войны, а внутреннюю планировку выполнить современной. Понятно, что понятие “современный” с 60-х годов изменилось, но Иван Сергеев считает, что разработка проекта не займет много времени. Детальная планировка на этот участок, которая обычно занимает годы, уже давно готова.

“Дом больше, чем необходимо для макета, - рассказал Иван Сергеев. - Там два этажа и мансарда, всего 900-1000 квадратных метров”. По его словам, на первом и третьем этажах можно разместить экспозицию, на втором - макет Старой Нарвы и мастерские Федора Шанцына.

“Есть идея фикс создать музей Нарвы, - говорит вице-мэр Алексей Евграфов. - У нас в запасниках есть портреты Петра I, сделанные при жизни, есть картины Айвазовского, Шишкина - много того, что мы не можем показать, и что ездят по другим странам. Поэтому лучше сделать музей, центром которого будет макет”.

По мнению Ивана Сергеева, и необходимость переезда макета, и конкурс на звание Культурной столицы Европы удачно совпали. Можно использовать эти события, чтобы создать новый музей и восстановить наконец разрушенный во время войны дом Петра I в Нарве.

“Строить здание под один макет нерационально, - считает Алексей Евграфов. - Если уж мы вкладываемся в историю, мы должны сделать экспозицию, а не только разместить макет”.

Сам Федор Шанцын считает этот вариант хорошим, но боится, что дело может затянуться на долгие годы. Об этом же говорит Катри Райк, участвовавшая в общественном обсуждении ситуации в колледже.

Иван Сергеев считает, что домик Петра вполне реально возродить к 2024 году, в котором Нарва может получить титул Культурной столицы Европы и финансирование в придачу к статусу.

“Речь не о годах и не о деньгах, речь о приоритетах. Мы смогли бы сделать это даже за счет городского бюджета, разбив, например, финансирование на две части”, - говорит городской архитектор.