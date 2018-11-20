Пешеходов обяжут пересекать улицы только по пешеходным переходам

Действующая редакция закона не обязывает пешеходов переходить дорогу по пешеходному переходу, мосту или туннелю, если поблизости есть перекресток, пишет Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.

Тем не менее, если на перекрестке пешеходный переход нигде не обозначен, то у пешеходов и в новой редакции закона останется право перейти дорогу на перекрестке в другом месте. Преимущество на перекрестке пешеход имеет только перед выполняющими поворот транспортными средствами.