Пешеходов обяжут пересекать улицы только по пешеходным переходам

Поправки в Закон о дорожном движении, которые должны вступить в силу с июня 2019 года, вменят пешеходам в обязанность пересекать проезжую часть только по пешеходному переходу, а для велосипедистов - двигаться при пересечении дороги не быстрее пешехода.
Действующая редакция закона не обязывает пешеходов переходить дорогу по пешеходному переходу, мосту или туннелю, если поблизости есть перекресток, пишет Rus.ERR со ссылкой на эстонскую службу новостей.
Тем не менее, если на перекрестке пешеходный переход нигде не обозначен, то у пешеходов и в новой редакции закона останется право перейти дорогу на перекрестке в другом месте. Преимущество на перекрестке пешеход имеет только перед выполняющими поворот транспортными средствами.
Второе важное изменение закона заключается в том, что велосипедистов обяжут двигаться по пешеходному переходу со скоростью пешехода: благодаря этому снизится скорость, с которой велосипедисты подъезжают к проезжей части, и, соответственно, риск аварии.