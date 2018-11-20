Странный мужчина пристает к работницам

Люди обеспокоены: непрошеный гость является к ним средь бела дня, заводит глупые разговоры, ссорится с клиентами и даже пытается лапать женщин.

Администратор бассейна Пайдеского спортивного центра Анне Райски рассказала, что этот человек несколько раз приходил к ним и его хорошо знают в окрестностях как скандального типа: «Чаще всего он приходит пьяный. Однажды даже поставил мне на стол бутылку и сказал, что мы будем пить вместе».

Райски рассказала, что гость очень скандальный, и если он уже зашел в здание, заставить его уйти трудно: «Что я, женщина, могу с ним сделать? Не могу же я вытолкать его силой? Иногда он кажется немного ненормальным, из-за своего непредсказуемого поведения».

В прошлое воскресенье женщины-гимнастки из группы Керли Граубнер были вынуждены на время тренировки запереться в спортзале Пайдеского спортивного центра. Граубнер говорит, что сделать так им посоветовала руководитель проектов центра Марге Мерисалу, поскольку во время предыдущей тренировки туда пришел странный мужчина и начал вмешиваться в происходящее.

Граубнер говорит, что помнит этого человека по истории, произошедшей несколько лет назад, когда она работала в родильном отделении Ярвамааской больницы: «И тогда такой высокий мужчина пришел в больницу, уселся на стул и начал шуметь, мол, тут рожает его жена. Когда попросили назвать имя жены, он назвал, но женщина с таким именем не только не стояла у нас на учете, но даже не рожала раньше».

Она добавила, что тогда они с коллегой были очень напуганы, поскольку мужчина отказывался уходить, а его странное поведение было пугающим: «В итоге мы от него как-то избавились, но уже были готовы вызвать полицию. В то же время, мы боялись это делать, потому что, кто знает, вдруг его это еще больше разозлило бы».

Известный бузотер ходит и на расположенную на улице Руубассааре заправку Õlitähe. Работница Мерле Аасна рассказала, что знает этого человека по имени и их он терроризирует годами. Чаще всего мужчина пьян и говорит всякие непотребства. По оценке Аасна, по его поведению можно заподозрить, что у него не все дома: «Иногда его речь настолько нарушена, что его очень сложно понять. И вдруг он снова начинает говорить внятно, но это может быть связано и с количеством выпитого».

Дебошир посещает только те общественные места, где работают женщины. Он даже пытался их лапать. Непрошеный гость крайне скандален, и работники заправки неоднократно вызывали на помощь охранную фирму.

Аасна говорит, что хотя чаще всего его видят или у бассейна, или у заправки, в действительности район его прогулок значительно шире: «Я слышала о его походах в общественные места в центре города. Он пугал продавщиц Selver и работниц кафе».

Работница кафе Дома музыки и театра Кристи Кяэрик рассказала, что скандальный пьяница мешал и их клиентам: «Чаще всего он ссорился с девочками, но не дает покоя и нам». И работницы кафе вызывали охрану, которая сообщила о подозрительном типе в полицию.

Старший участковый Пайдеского отдела полиции Прийт Сёэрд сказал, что в последнее время полиция не получала вызовов из-за скандалящего в общественных местах мужчины: «Мы слышали о двух людях. Один из них, не выбирая места, говорит о боге, а второй ходит по открытым учреждениями и предприятиям и мешает людям своим присутствием и разговорами».