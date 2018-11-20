Старейшина Ласнамяэ: хватит закармливать птиц до смерти

На минувшей неделе в зале управы Ласнамяэ прошел инфосеминар, посвященный проблеме неправильной подкормки птиц в городской среде.
Благодаря инициативе гражданской группы и большому количеству обращений неравнодушных жителей после очередной гибели лебедей на озере Паэ в Ласнамяэ, районной управой в сотрудничестве с Таллиннским департаментом охраны окружающей среды был организован инфосеминар, посвященный этой проблеме.
Известные зоологи и специалисты Алексей Туровский, Тыну Тальви и Мадис Лейвитс познакомили участников семинара с ежедневными трудностями обитания птиц в городской среде, а также рассказали о губительных действиях неосведомленных жителей по отношению к пернатым. «Люди по незнанию часто создают птицам экологические ловушки. Прикармливая их, человек не делает ничего хорошего ни для птиц, ни для природы – лебеди и утки, все-таки осенью должны улетать на юг, а раскормленные неправильными продуктами пернатые если и не погибают от несварения за летний период, то точно не могут улететь на зимовку. По сути, такие птицы обречены на тяжелое выживание по вине сердобольного человека», - сказал эстонский зоолог, зоосемиотик, ведущий специалист Таллиннского зоопарка Алексей Туровский.
После выступления экспертов, участники инфосеминара коллективно искали варианты, как эффективнее информировать жителей о неправильном поведении и губительных действиях человека по отношению к городским птицам. «Участники семинара обсудили, как донести до людей, что их благие намерения только лишь загоняют птиц в эколовушку и приводят их к гибели. Мы проанализируем все предложения и постараемся принять меры, чтобы птицы на озере Паэ больше не гибли», сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски.