Старейшина Ласнамяэ: хватит закармливать птиц до смерти

Известные зоологи и специалисты Алексей Туровский, Тыну Тальви и Мадис Лейвитс познакомили участников семинара с ежедневными трудностями обитания птиц в городской среде, а также рассказали о губительных действиях неосведомленных жителей по отношению к пернатым. «Люди по незнанию часто создают птицам экологические ловушки. Прикармливая их, человек не делает ничего хорошего ни для птиц, ни для природы – лебеди и утки, все-таки осенью должны улетать на юг, а раскормленные неправильными продуктами пернатые если и не погибают от несварения за летний период, то точно не могут улететь на зимовку. По сути, такие птицы обречены на тяжелое выживание по вине сердобольного человека», - сказал эстонский зоолог, зоосемиотик, ведущий специалист Таллиннского зоопарка Алексей Туровский.