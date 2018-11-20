Интернет-тролли снова помогают россиянам

На данный момент в голосовании с большим отрывом лидирует пилот "Уильямса" Сергей Сироткин. Россиянин набрал более 57 тысяч голосов, в то время, как чемпион сезона Льюис Хэмилтон, идущий вторым, - всего 39 тысяч.