Microsoft лишит игровую приставку Xbox оптических дисков

Об этом сообщил ресурс Thurrott, за которым стоит Пол Терротт, известный техно-журналист, специализирующийся на продукции Microsoft, со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, пишет ferra.ru .

Речь не идет о следующем поколении игровых приставок Microsoft Xbox семейства Scarlett, выход которого ожидается позднее. «Урезанная» Xbox One выйдет в 2019 году, она выпускается с целью снижения цены. На данный момент Xbox One в США стоит 300 долларов, а новая версия может подешеветь на 100 долларов — примерно до 200 долларов.