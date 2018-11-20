Вт, 20.11.2018
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Microsoft лишит игровую приставку Xbox оптических дисков

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Игровая консоль Xbox One X. Иллюстративное фото.

ФОТО: Microsoft

В сети появилась информация о планах компании Microsoft выпустить в следующем новую версию игровой приставки Xbox One без привода для оптических дисков Blu-Ray.

Об этом сообщил ресурс Thurrott, за которым стоит Пол Терротт, известный техно-журналист, специализирующийся на продукции Microsoft, со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, пишет ferra.ru.

Речь не идет о следующем поколении игровых приставок Microsoft Xbox семейства Scarlett, выход которого ожидается позднее. «Урезанная» Xbox One выйдет в 2019 году, она выпускается с целью снижения цены. На данный момент Xbox One в США стоит 300 долларов, а новая версия может подешеветь на 100 долларов — примерно до 200 долларов.

Одновременно ожидается запуск программы disc-to-digital (диски-в-цифру), которая позволит пользователям обменять физические копии игр на цифровые версии в магазинах-участниках программы.

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