Microsoft лишит игровую приставку Xbox оптических дисков

В сети появилась информация о планах компании Microsoft выпустить в следующем новую версию игровой приставки Xbox One без привода для оптических дисков Blu-Ray.
Об этом сообщил ресурс Thurrott, за которым стоит Пол Терротт, известный техно-журналист, специализирующийся на продукции Microsoft, со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, пишет ferra.ru.
Речь не идет о следующем поколении игровых приставок Microsoft Xbox семейства Scarlett, выход которого ожидается позднее. «Урезанная» Xbox One выйдет в 2019 году, она выпускается с целью снижения цены. На данный момент Xbox One в США стоит 300 долларов, а новая версия может подешеветь на 100 долларов — примерно до 200 долларов.
Одновременно ожидается запуск программы disc-to-digital (диски-в-цифру), которая позволит пользователям обменять физические копии игр на цифровые версии в магазинах-участниках программы.