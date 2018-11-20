Eteri Tutberidze (keskel) koos oma tänavuse hooaja kahe edukama õpilase Alina Zagitova ja Jevgenia Medvedevaga. ФОТО: David J. Phillip / AP

Олимпийское противостояние фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой привлекло к фигурному катанию новых фанатов - и спровоцировало между болельщиками войну в соцсетях, в которую затянуло спортсменов, тренеров и фанатов. Би-би-си рассказывает, как поклонники одного из самых красивых видов спорта ненавидят фигуристок и друг друга.

"Я на тебя нарою инфы, урод. Я напишу об этом. Без штанов останешься".

"Может стоит прикрыть рот, сойдешь за умного".

"Выпила что ли? На трезвую голову сразу столько не ляпнешь"

"Здорово прилетело? Всю ночь тексты хвалебные сочинял, даже переусердствовал, прямо затошнило от патоки липовой".

"И этот даун главный тренер?"

"Опять увлеклись теориями о травле и спланированных акциях. Не понравилось свое отражение в зеркале".

"Шпарит по новой методичке. И все хайпятся на имени 16-летнего подростка".

Это комментарии не под постами об Украине, российских выборах или футболе. Это поклонники фигурного катания обсуждают выступления спортсменов, а также поведение тренеров, журналистов и друг друга в комментариях на спортивных сайтах и инстаграмах.

Российское фигурное катание переживает всплеск популярности после Олимпиады в Корее. Тогда все следили за дуэлью двух российских суперзвезд - двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и 15-летней Алины Загитовой, на тот момент не очень известной за пределами мира фигурного катания.

Противостояние девушек, тренирующихся в одной группе у самого успешного тренера последних лет Этери Тутберидзе, стало самым ожидаемым событием Игр. 18-летняя Медведева в итоге проиграла более молодой сопернице и заняла второе место.

Серебро Медведевой и золото Загитовой начали в мире фигурного катания войну, в которую оказались втянуты все - от самих фигуристов и тренеров до спортивных журналистов, которые про них пишут.

Спустя девять месяцев после Олимпиады Загитова уверенно выиграла московский этап гран-при - но и сейчас фанаты продолжают обсуждать не ее выступления, а заочный конфликт с бывшей одногруппницей.

Почему фанаты Загитовой и Медведвой так ненавидят друг друга?

Победа Загитовой для людей, которые интересуются фигурным катанием, выглядит вполне логично. Например, за месяц до Игр она обыграла Медведеву на чемпионате Европы. Кроме того, в фигурном катании в последние годы успешнее выступают спортсменки, которые еще не прошли процесс так называемого "оформления" - вчерашние юниорки в возрасте 15-17 лет.

Загитовой во время выступления на Олимпиаде было как раз 15. Прошлый сезон для нее стал первым на взрослом уровне - несмотря на очень успешное выступление на чемпионатах России и в юниорах, большой известности у фигуристки не было. Главный козырь Загитовой - безупречная техника. Спортсменка владеет сложными каскадами, которые Медведева ни разу не демонстрировала на официальных соревнованиях, а также эффективно пользуется правилом, которое позволяет получать больше баллов за прыжки, исполненные во второй половине программы.

Медведева к Играм доминировала в женском катании третий год подряд: за свои первые два сезона она выиграла два финала гран-при, чемпионаты Европы, мира и России - и лишь однажды проиграла. Но олимпийский сезон начался для нее нелегко - спортсменка получила стрессовый перелом стопы.

Травмированной она даже ездила на заседание исполкома Олимпийского комитета, где просила допустить российских спортсменов на Игры - их участие было под вопросом до последнего момента из-за допингового скандала.

Девушки отрицали, что между ними есть какое-либо напряжение. Говорила об этом и их тренер, Этери Тутберидзе. Но после поражения Медведевой на Олимпиаде оказалось, что отношения в группе далеки от идеальных.

Первый месяц после Игр спортсменки появлялись вместе с тренером - приходили на награждение в Кремль и даже участвовали в предвыборном митинге-концерте Владимира Путина.

Но в мае Медведева неожиданно объявила, что уходит от Тутберидзе и переезжает в Канаду, чтобы тренироваться у Брайана Орсера. Тот неоднократно критиковал методы теперь уже бывшего тренера девушки.

Тутберидзе уже переживала громкий разрыв - меньше чем через год после Олимпиады в Сочи от нее ушла юная ученица Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка в командном зачете. Тогда симпатии оказались скорее на стороне спортсменки, а Тутберидзе многие обвиняли в том, что она не смогла оказать девушке поддержку в период роста.

В случае с Медведевой ситуация изменилась - ее отъезд воспринимался многими болельщиками как предательство.

Ситуация накалилась после нескольких интервью Тутберидзе. Она рассказала, что Медведева после поражения на Олимпиаде якобы выразила недовольство тем, что тренер "не могла удержать Алину еще один год в юниорах" и заставила их конкурировать на высшем уровне. Сама Медведева заявила, что это не так - правда, лишь месяцы спустя. Фанатов Загитовой, которая на тему отношений с Медведевой хранит молчание, это не успокоило.

По словам Тутберидзе, Медведева не смогла сообщить об уходе лично и просто перестала отвечать на звонки и сообщения. "Мне бы хотелось, чтобы всё-таки у неё хватило совести прийти и подарить цветы, я не знаю, сказать "спасибо", - говорит тренер.

За лето ситуация не исправилась: на предсезонном сборе в Москве Медведева, Тутберидзе и их команды демонстративно не общались друг с другом. Загитова и Медведева на льду отворачивались друг от друга.

"Сюжет закрутился так лихо и остро, что фанаты вынуждены выбирать, за кого болеть - поддерживать обеих не было решительно никакой возможности. Вот эта совокупность историй - якобы предательство, бегство в чужую страну к тренеру-апологету, слова из прошлого, неподеленные медали - разбили болельщиков на два неравных лагеря", - говорит Би-би-си журналист Sports.Ru Алексей Авдохин. Он один из пострадавших от настоящей словесной войны, которая развернулась между поклонниками фигурного катания.

Фанаты и антифанаты

Во время финского этапа серии Гран-При, который Загитова без шансов для соперниц уверенно выиграла, допустив небольшие огрехи на прыжках, Авдохин выпустил два текста: "У Загитовой проблемы. Ее первое место - удача" и "Загитов победила на Гран-при, но к технике есть вопросы". В материалах разбирались технические ошибки фигуристки, которые она совершила во время выступлений.

"Медведева проиграла и они с ума сходят от ненависти к Алине", "У Авдохина проблемы. Его должность журналиста - удача", "Почему эта заминусованная чушь на заглавной?", "Давайте соберемся и наваляем этим писакам. Хоть польза будет))" - вот только некоторые комментарии, который получил автор материала.

Сам Авдохин говорит, что не считает критику в свой адрес угрозами, но, по его словам, в почту прилетают "сумасшедшие письма с пожеланиями, напоминаниями о всяческих карах и крутыми оскорблениями".

Журналисты - не единственные, кто страдает от войны между фанатами. Из-за конфликта болельщики Загитовой невзлюбили Татьяну Тарасову - легендарного тренера по фигурному катанию, которая в последние годы комментирует соревнования.

Во время Олимпиады Тарасова после объявления оценок Медведевой расплакалась прямо на комментаторской позиции. А потом заявила, что Медведева сегодня "лучше всех на свете и сердцем, и душой", а судьи не додали ей золота. После этого некоторые фанаты Загитовой стали говорить, что не будут смотреть соревнованиями с комментариями Тарасовой.

Ситуация дополнительно накалилась после того, как на сентябрьских сборах, где соперницы игнорировали друг друга, Тарасова усомнилась в том, что Загитова "стала лучше в катании", зато похвалила Медведеву. В октябре Медведева чудом поднялась пьедестал на этапе Гран-при в Канаде, провалив короткую программу. Загитова же к ноябрю установила несколько мировых рекордов. Все это позволило фанатам оставлять о Тарасовой комментарии в духе "у нее уже мозги потекли".

Новый всплеск скандала произошел после того, как олимпийский чемпион в парах Максим Траньков перед московским этапом Гран-при, который прошел в эти выходные, заявил, что на Играх все спортсмены" болели за Медведеву, а за Алину никто не болел". Сразу же после этого Траньков оговорился, что победа Загитовой была "абсолютно заслуженной", а ему как болельщику неважно, кто выиграет. Фанаты олимпийской чемпионки этого уже не услышали.

В комментарии Транькову под постом в Instagram, на котором он снят с дочкой и женой, пришли разгневанные болельщики. Транькову желали развода, предупреждали, что "потопчутся" на его дочери так же, как он на Загитовой, и даже предупредили, что из-за таких родителей у детей возникает рак.

Обычное препирательство в комментариях Траньков обсуждал уже с комментаторской позиции на канале "Матч.Арена", благодаря фанатов за популярность и пополнение бан-листа. При этом Транькову неожиданно резко ответила Тарасова. "Полная ерунда, что за Загитову не болели, это неправда. Это неправда!" - заявила она. О самой спортсменке Тарасова говорила в восторженных тонах: "Она новая, взрослая девушка. Длинноногая красавица!"

Загитова, уверенно победившая в Москве (Медведева в турнире не участвовала), призналась журналистам, что о конфликте ничего не слышала. "Я просто знаю, что Траньков меня тепло поддерживает всегда и дает слова напутствия. У меня лично с ним никаких конфликтов нет", - сказала фигуристка.

По словам Тутберидзе, оскорбления в соцсетях юная фигуристка воспринимает близко к сердцу. "После контрольных прокатов в Москве был такой шквал критики, что Алина даже плакала. У нее есть как фанаты, так и антифанаты, - рассуждала тренер. - Я даже сама хотела ответить всем этим критикам, но в итоге не захотела участвовать в этом теннисном матче, когда ты и оппонент обмениваются ударами".

Правообладатель иллюстрации KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images Image caption Расставание Медведевой с тренером Этери Тутберидзе (в центре) после неудачной по ее меркам Олимпиады часть болельщиков расценила как предательство

Был на соревнованиях в Москве и тренер Медведевой Брайан Орсер - он привез на выступления своего ученика, двукратного олимпийского чемпиона Юзуру Ханью. О конфликте между Загитовой и его ученицей он говорить отказался.

Сейчас фанаты Загитовой выигрывают информационную войну у фанатов Медведвой, считает Авдохин. "По мнению большинства, Медведева неблагодарно бросила Тутберидзе, которая ее воспитывала с детства; плохо, как выяснилось, отзывалась о Загитовой; высокомерно вела себя в Пхенчхане и после него; уехала в чужую и для многих враждебную страну; ее новый тренер много критиковал Тутберидзе. Это такой образ, против которого очень хочется болеть, особенно когда рядом осталась тихая, скромная и преданная Загитова", - говорит журналист.

Во взаимной травле, правда, участвуют не все фанаты. Вот, например, комментарий под статьей Sports.ru о том, что "В фигурном катании скоро подерутся болельщики": "Девочкам, обеим девочкам очень тяжело. Те волны ненависти, которые регулярно на них обрушиваются, не могут не оказывать на них влияние. И боюсь, что скоро мы это увидим уже на главных стартах. И пока мы с восторгом топим своих, все золото мира завоюют японки".

Фигурное катание набирает популярность

Глобальные противостояния фигуристов двигают вид спорта вперед и привлекают новых болельщиков, признает Авдохин, вспоминая о конкуренции российских фигуристов Алексея Ягудина и Евгения Плющенко.

Фигурное катание действительно набирает популярность. Если в прошлом сезоне несмотря на оглушительные успехи Медведевой и других фигуристов посмотреть этапы гран-при можно было только в "Одноклассниках" или на кабельном Eurosport, то теперь все выступления показывают и "Матч ТВ", и Первый канал.

К комментированию стали привлекать на только Тарасову, но и других тренеров и спортсменов. Например, московский этап гран-при комментировала 21-летняя Елизавета Туктамышева - основная соперница Загитовой и Медведевой в этом сезоне. Именно Туктамышева считалась одной из основных претенденток на медали Игр в Сочи - но неожиданно провалила сезон. А уже в следующем году выиграла чемпионаты мира и Европы.

В этом году Туктамышева поразила фанатов не только триумфальным возвращением - победа и третье место на этапах гран-при и гарантированное место в финале этого турнира - но и показательным номером, в котором она раздевается до белья под Toxic Бритни Спирс. Впрочем, и это спровоцировало распри между болельщиками: одни похвалили фигуристку за смелость, другие раскритиковали за вульгарность.

Главный хит сезона, очевидно, еще впереди - это очная встреча Загитовой и Медведевой, которой 19 ноября исполнилось 19 лет. Она может произойти уже в начале декабря в Ванкувере в финале Гран-при. Загитова - главная фаворитка турнира. А вот Медведева на эти соревнования может даже не попасть - чтобы отобраться туда, ей нужно одержать победу на гран-при Франции в конце ноября.

В том случае, если Медведева в Ванкувере не выступит, то ее встреча с Загитовой может произойти на чемпионате России в Саранске. Но проиграть там могут и та, и другая - в группе Тутберидзе подросли новые звезды, которые умеют делать то, что неподвластно ни Загитовой, ни Медведевой.

Так, 14-летняя Анна Щербакова на этапе кубка России первой в мире исполнила два четверных лутца в одной программе - такой прыжок исполняют лишь единицы среди фигуристов-мужчин.

Владеет четверными прыжками и чемпионка мира среди юниоров, сверстница Щербаковой Александра Трусова - она прыгнула четверной лутц первой в истории среди женщин-одиночниц. В арсенале Загитовой и Медведевой нет ни одного четверного прыжка - как нет его и у их основных иностранных соперниц.

Трусова и Щербакова пока не выступают на взрослых международных соревнованиях из-за возраста, но на чемпионат России их допустят.

Фанатские войны в фигурном катании точно не идут ему на пользу, констатирует Авдохин. "Уже сейчас мнение о среднестатистическом болельщике фигурного катания довольно неоднозначное - экзальтированность, необъективность, сомнения в адекватности", - сетует он.