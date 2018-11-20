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Различные модели iPhone всегда были популярны и достойны внимания. Они дороги, прекрасно смотрятся, а их программное обеспечение работает безупречно, поскольку производителем как аппаратного, так и программного обеспечения выступает одно и то же предприятие. Кроме привычных и часто используемых функций, iPhone таит в себе множество дополнительных возможностей, которые не так широко известны, но тем не менее важны. Техноблог Digitark рассказывает о том, что такое Medical-ID, и как он может спасти жизнь.

Суть приложения

Принцип работы приложения очень прост. Оно позволяет просматривать данные о состоянии здоровья владельца телефона даже при заблокированном экране. Поскольку эту информацию может ввести и обычный человек, такая возможность крайне важна для тех, кто страдает каким-либо тяжелым заболеванием, которое может вызвать неожиданные осложнения или экстренные ситуации.

При возникновении таких ситуаций можно, заглянув в телефон, быстро выяснить, каким заболеванием страдает человек, нуждающийся в помощи, и ознакомиться с другими важными данными, такими как группа крови и т.п.

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