Эксперты рассказали, водители каких машин чаще совершают аварии

Водители каких автомобилей чаще всего становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий в Германии? Мужчины или женщины? Ответы на эти и другие такие вопросы дают авторы исследования, проведенного концерном Generali. Для этого они проанализировали около 700 тысяч заявлений о страховых случаях, поступивших в компанию в 2015 и 2017 годах. В прошлом году, например, по вопросам регулирования материальной ответственности в эту фирму обратился каждый девятый владелец автомобильного полиса.

Немецкие водители и лошадиные силы

В частности, данные исследования подтвердили расхожий стереотип о том, что особенно много ДТП на немецких дорогах происходит по вине водителей "Мерседесов" и "БМВ". Например, в прошлом году на каждые сто легковых машин Mercedes, застрахованных в этой фирме, пришлось 5,4 случая выплат за причиненный ущерб. На каждую сотню BMW - 5,2 случая. Более осторожно ведут себя за рулем водители на "Фиатах" (Fiat) и "Шкодах" (Skoda) - всего по 4,6 страховых случая.