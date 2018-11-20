Поставщиков нового наркотического вещества отдали под суд

Нынешней осенью впервые под суд были отданы люди, поставившие в Эстонию новое наркотическое вещество циклопропил фентанил. После того, как полиция перекрыла потоки движения фентанила, на наркорынке тут же появилось новое вещество, против которого стражи порядка начали бороться, пишет Postimees.
Действие циклопропил фентанила и фентанила очень похоже, но в случае нового вещества речь идет о фентаниле, который в 10-50 раз слабее обычного. Несмотря на это достаточно крайне малого количества, чтобы вызвать наркотическое опьянение у десяти человек. Это порошок, который, как правило, распространяются в смешанном виде.
Еще несколько лет назад в Харьюмаа распространяли фентанил. Полиция и прокуратура активно занимались этой проблемой, и в конце прошлого года количество вещества на рынке заметно сократилось.
Но, как это бывает всегда, вместо старого вещества появилось новое. Первые уголовные дела, в рамках которых были задержаны люди, подозревающиеся в распространении нового наркотика циклопропил фентанила, этой осенью попали в суд, и осужденным было назначено наказание.
Попавшие под суд наркопреступники
На данный момент распространители циклопропил фентанила находились под судом четыре раза.
Весной этого года в орбиту интересов службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Пыхьяской префектуры попали двое мужчин и женщина, которые предположительно распространяли фентанил в больших количествах. Собранные в ходе оперативной работы доказательства указывали на то, что жительница Нарвы, 32-летняя Анна Мавренкова, и житель Маарду, 37-летний Александр Штернфельд, зимой и весной неоднократно приобретали наркотические вещества у таллиннца, 39-летнего Игоря Ковалева.
Позже подтвердился и факт, что Ковалев распространял циклопропил фентанил.
24 апреля Ковалева задержали в качестве подозреваемого у дома на таллиннской улице Паэ. В карманах его одежды нашли две упаковки из фольги, и один маленький пакетик, в которых итого содержалось 40,17 грамма порошка.
Обыск был проведен и в его квартире, где подозреваемый добровольно выдал пакетик, в котором было 11,6 грамма порошка, который, как оказалось, содержал циклопропил фентанил. Это вещество он хранил в морозилке.
Также в ходе следствия подтвердился и тот факт, что Ковалев минимум 20 раз передавал вещества Анне и Александру. После этого они расфасовывали порошок, содержащий циклопропил фентанил, на дозы и продавали его.
Анну задержали 8 мая у Таллиннского автовокзала. В кармане ее куртки нашли пакетик, в котором мыла смесь из порошка весом в 1,95 грамма, которая содержала циклопропил фентанил.
На сегодняшний день все трое признаны виновными и отбывают назначенное наказание.
Ковалева Харьюский уездный суд приговорил к пяти годам лишения свободы, из которых реально он должен отсидеть год и два месяца. Оставшееся наказание назначено условно с пятилетним испытательным сроком и контролем. Кроме того, у него конфисковали более 44 000 евро.
Анна получила три с половиной года заключения, из которых отсидеть нужно шесть месяцев. Остальное считается условным и четырехлетним испытательным сроком и контролем.
Штерфельд приговорен к трем с половиной годам, которые не будут приведены к исполнению, если за четыре года он не совершит нового преступления и будет подчиняться контролю. Приговоры уже уступили в силу.
В другом случае Харьюский уездный суд в конце октября признал вину в незаконном распространении циклопропил фентанила 42-летнего мужчину.
Согласно предъявленному обвинению у осужденного было как минимум 109,4 грамма порошка, содержащего наркотик, который он 13 марта 2018 году в 21.31 с целью передачи положил у стены промышленного здания на Петербургской улице в Таллинне под пластиковую канистру, где его и нашли полицейские, осматривая место происшествия.
Суд приговорил подсудимого к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы, из которых реально нужно отсидеть девять месяцев. Оставшееся наказание он будет отбывать условно с пятилетним испытательным сроком. Кроме того у него конфисковали почти 15 000 евро.
У осужденного нет действующих наказаний, и он находится под арестом с 21 июня этого года. Его приговор еще не вступил в силу.
Третий случай связан с уголовным делом, возбужденным службой по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Пыхьяской префектуры в марте этого года. В рамках этого дела был задержан 35-летний мужчина, которого обвиняют в распространении наркотиков.
При задержании из его рук выпали две упаковки из фольги с порошком, а во время досмотра у него нашли еще один пакетик с порошком. Экспертиза доказала, что наркотическое вещество циклопропил фентанин есть как в фольге, так и в пакетике (всего чуть больше 10 граммов).
Кроме того, прокуратура предъявила ему обвинение в том, что с целью потребления и передачи он приобрел порошок с 0,44 грамма 5F-MDMB-PINACA, которые хранил у себя дома (всего 14 упаковок из фольги).
Обвиняемый находится под арестом с 16 марта.
В ноябре он предстал перед Харьюским уездным судом. Суд ознакомился с собранными в ходе следствия доказательствами и признал вину подсудимого. Он приговорен к четырем годам реального лишения свободы. Кроме того, у него конфисковали 1080 евро.
Приговор еще не вступил в силу.
По четвертому случаю 12 ноября Харьюский уездный суд признал вину 36-летнего мужчины и приговорил его по совокупности к трем годам и восьми месяцам лишения свободы.
Осужденного задержали в качестве подозреваемого 3 июля этого года. Его обвиняют в том, что он распространяли цилопропил фентанил и кокаин в большом количестве, а также марихуану в малых количествах. Часть этих веществ он хранил у себя, а часть отдал или хотел отдать установленным и неустановленным в ходе следствия людям.
Часть циклопропил фентанила он незаконно приобрел, а после передал 3 апреля 2018 года в 21.10 у дома на таллиннской новости Палласти. А точнее, он передал два пакетика, в которых было 19,46 грамма порошка, в котором содержался циклопропил фентанил.
Часть наркотика он 25 мая 2018 года в 13.34 спрятал в тайнике в лесопарке на Вабаыхукооли-теэ в Таллинне. В ходе осмотра этого места был найден пакетик, в котором находились 4,89 грамма порошка, содержащего циклопропил фентанил.
Еще часть наркотика он спрятал в тайнике у озера Ристиайа на Пярнамяэ-теэ в Таллинне. В ходе осмотра места там нашли четыре пакетика, в которых были 19,84 грамма порошка, содержащего циклопропил фентанил.
Незаконно приобретенные кокаин и марихуану он хранил у себя до самого задержания.
Также его обвиняют в попытке побега, но полицейским удалось его догнать.