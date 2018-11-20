Поставщиков нового наркотического вещества отдали под суд

В другом случае Харьюский уездный суд в конце октября признал вину в незаконном распространении циклопропил фентанила 42-летнего мужчину.

Согласно предъявленному обвинению у осужденного было как минимум 109,4 грамма порошка, содержащего наркотик, который он 13 марта 2018 году в 21.31 с целью передачи положил у стены промышленного здания на Петербургской улице в Таллинне под пластиковую канистру, где его и нашли полицейские, осматривая место происшествия.

Суд приговорил подсудимого к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы, из которых реально нужно отсидеть девять месяцев. Оставшееся наказание он будет отбывать условно с пятилетним испытательным сроком. Кроме того у него конфисковали почти 15 000 евро.

У осужденного нет действующих наказаний, и он находится под арестом с 21 июня этого года. Его приговор еще не вступил в силу.

Третий случай связан с уголовным делом, возбужденным службой по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Пыхьяской префектуры в марте этого года. В рамках этого дела был задержан 35-летний мужчина, которого обвиняют в распространении наркотиков.

При задержании из его рук выпали две упаковки из фольги с порошком, а во время досмотра у него нашли еще один пакетик с порошком. Экспертиза доказала, что наркотическое вещество циклопропил фентанин есть как в фольге, так и в пакетике (всего чуть больше 10 граммов).

Кроме того, прокуратура предъявила ему обвинение в том, что с целью потребления и передачи он приобрел порошок с 0,44 грамма 5F-MDMB-PINACA, которые хранил у себя дома (всего 14 упаковок из фольги).

Обвиняемый находится под арестом с 16 марта.

В ноябре он предстал перед Харьюским уездным судом. Суд ознакомился с собранными в ходе следствия доказательствами и признал вину подсудимого. Он приговорен к четырем годам реального лишения свободы. Кроме того, у него конфисковали 1080 евро.

Приговор еще не вступил в силу.

По четвертому случаю 12 ноября Харьюский уездный суд признал вину 36-летнего мужчины и приговорил его по совокупности к трем годам и восьми месяцам лишения свободы.

Осужденного задержали в качестве подозреваемого 3 июля этого года. Его обвиняют в том, что он распространяли цилопропил фентанил и кокаин в большом количестве, а также марихуану в малых количествах. Часть этих веществ он хранил у себя, а часть отдал или хотел отдать установленным и неустановленным в ходе следствия людям.

Часть циклопропил фентанила он незаконно приобрел, а после передал 3 апреля 2018 года в 21.10 у дома на таллиннской новости Палласти. А точнее, он передал два пакетика, в которых было 19,46 грамма порошка, в котором содержался циклопропил фентанил.

Часть наркотика он 25 мая 2018 года в 13.34 спрятал в тайнике в лесопарке на Вабаыхукооли-теэ в Таллинне. В ходе осмотра этого места был найден пакетик, в котором находились 4,89 грамма порошка, содержащего циклопропил фентанил.

Еще часть наркотика он спрятал в тайнике у озера Ристиайа на Пярнамяэ-теэ в Таллинне. В ходе осмотра места там нашли четыре пакетика, в которых были 19,84 грамма порошка, содержащего циклопропил фентанил.

Незаконно приобретенные кокаин и марихуану он хранил у себя до самого задержания.