Причиной пожара с тремя погибшими стала неисправность электросистемы плиты

В 21.51 спасательный центр получил сигнал о пожаре в деревне Кыйдама в Северном Сакала в двухэтажном четырехквартирном доме, спасателей известили о пожаре жильцы того же дома, в квартирах которых сработали дымовые датчики. Прибывшие через пять минут на место происшествия спасатели — команда Сыыре-Яани — обнаружили, что из окна квартиры на первом этаже выбиваются языки пламени.

Спасатели в специальных противодымных костюмах открыли запертую наружную дверь дома и из вынесли тела первых погибших. Из квартиры на втором этаже, расположенной над горевшей, спасатели вынесли тела двух погибших - в квартире, расположенной над горевшей, были обнаружены тела 92-летней женщины и 62-летнего мужчины, а в в горевшей квартире тело 64-летнего мужчины. Из соседней квартиры на первом этаже спасатели через окно эвакуировали пожилую женщину, а чуть позже из окна квартиры, расположенной над этой квартирой, еще одну женщину.

Спасатели локализовали возгорание примерно через полчаса, на окончательное тушение пожара ушло еще несколько часов, поскольку огонь проник в межэтажные перекрытия облицованного кирпичом дома, и спасатели отыскивали очаги пожара и гасили их.

В квартирах погибших не было дымовых датчиков, которые могли бы подать сигнал о задымлении и спасти жизни людей. Не было дымового датчика также и в коридоре, где спасатели рекомендуют такие датчики устанавливать.

В 2015 году спасатели приходили в этот дом консультировать жильцов по противопожарной безопасности. В сгоревшей квартире тогда был ремонт, и дымовой датчик был на своем месте. Общее противопожарное состояние дома тогда было оценено как хорошее.