Картина дня: пожар в Вильяндимаа, телефонные мошенники и изменения в Законе о дорожном движении

В Вильяндимаа три человека погибли при пожаре

Не отвечать! Жителей Эстонии донимают звонками со странных номеров

Пешеходов обяжут пересекать улицы только по пешеходным переходам

Ратас: я не согласен быть премьером в правительстве, которое не может принимать решения

Оппозиционная Партия реформ хочет объявить правительству вотум недоверия

Споры вокруг миграционного пакта ООН разгорелись не только в Эстонии

На конференции в Марокко 10-11 декабря Организация Объединенных Наций будет принимать Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции (The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration). Читайте далее...