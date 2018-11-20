Картина дня: пожар в Вильяндимаа, телефонные мошенники и изменения в Законе о дорожном движении

В Вильяндимаа три человека погибли при пожаре

В понедельник в 20.51 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Кыйдама, волость Пыхья-Сакала, Вильяндимаа, горит квартира. По предварительным данным, пожар начался на первом этаже четырехэтажного дома, в Центр тревоги позвонили жильцы второго этажа. Читайте далее...

Не отвечать! Жителей Эстонии донимают звонками со странных номеров

В Postimees обратились несколько читателей, которым поступают звонки с островов Тонга. Звонят как клиентам Elisa, так и Telia. Читайте далее...

Пешеходов обяжут пересекать улицы только по пешеходным переходам

Поправки в Закон о дорожном движении, которые должны вступить в силу с июня 2019 года, введут для пешеходов обязанность пересекать проезжую часть только по пешеходному переходу, а для велосипедистов - двигаться при пересечении дороги не быстрее пешехода. Читайте далее...

Ратас: я не согласен быть премьером в правительстве, которое не может принимать решения

Страсти вокруг судьбы правительства – устоит-не устоит – продолжают кипеть. После вчерашних очередных переговоров было решено передать поссоривший партнеров по коалиции миграционный пакт на откуп Рийгикогу, поставив коалицию в зависимость от решения оппозиции. У премьер-министра Эстонии Юри Ратаса сейчас не самый простой период жизни. Читайте далее...

Оппозиционная Партия реформ хочет объявить правительству вотум недоверия

Председатель оппозиционной Партии реформ Кая Каллас в интервью "Актуальной камере" заявила, что рассматривается возможность выразить недоверие правительству. Читайте далее...

Споры вокруг миграционного пакта ООН разгорелись не только в Эстонии

На конференции в Марокко 10-11 декабря Организация Объединенных Наций будет принимать Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции (The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration). Читайте далее...

В Брюсселе провалились переговоры по бюджету ЕС на 2019 год

Представители стран Европейского Союза и депутаты Европарламента не смогли согласовать проект бюджета ЕС на 2019 год. Переговоры в Брюсселе были прерваны, так как стороны не достигли удовлетворяющего всех соглашения к намеченному сроку в ноль часов во вторник, 20 ноября. Читайте далее...

Фото: из ласнамяэского детсада «Арбу» эвакуировали детей

Пыхьяский спасательный центр подтвердил, что по причине угрозы пожара из расположенного в Ласнамяэ детского сада «Арбу» эвакуировали детей. Читайте далее...

Люди торопятся выкупить лекарства до наступления нового года

Из-за новой системы льгот на лекарства некоторые провизоры призывают клиентов выкупить рецептурные препараты еще в этом году, а другие не считают это правильным. Читайте далее...

Литва обещает выйти из Интерпола, если его главой изберут кандидата от России

Если главой Интерпола будет избран представитель России Александр Прокопчук, Литва будет вынуждена рассмотреть возможность выхода из этой организации, заявил во вторник литовский парламент. Читайте далее...

Причиной пожара с тремя погибшими стала неисправность электросистемы плиты

Пожар в понедельник вечером в многоквартирном доме в Вильяндиском уезде, в котором погибли три человека, начался, по предварительным данным, с поломки в электросистеме кухонной плиты. Первоначальная версия о неаккуратном обращении с открытым огнем не подтвердилась. Читайте далее...

Поставщиков нового наркотического вещества отдали под суд