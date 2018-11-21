О том, как с макета разума снесло крышу

Ноябрь в Нарве. Первая декада. Одинокий небольшой бульдозер, типа «бобкэта», сносит ларек за ларьком, прилавок за прилавком. Треск досок и хруст стекла ранит сердца тех, кто продажей своих солений да варений, бытового скарба и связанных для собственной внучки варежек, надеется добыть средства к существованию в городе без вокзала и макета Старого города без крыши над головой, но зато с газетой, издающейся за счет бюджета и с иконостасом власти. Кажущейся такой же темной, как и ноябрьское небо над сносящимся рынком «Энергия».

Киоск с дружественной и одновременно ироничной надписью „Värske leib” («Свежий хлеб») с недавних пор стал еще и стендом наглядной агитации, еще одним иконостасом городской власти. Однако на нем фотографии не меняются столь быстро, как ряды членов Объединенной Левой партии Эстонии. Фотография одна – мэра Нарвы. Судя по замыслу, это якобы он виноват в сносе рынка. Фотография предполагаемого виноватого: в этом кроется новое явление в протестной реакции населения на возможно несправедливые меры властей.

Это по канонам русской души – всегда надо знать, кто виноват. Справедливости ради надо отметить, что трудно винить мэра в сносе рынка, который давно уже не рынок, а «последний рубеж послеперестроечного совка». Именно так мне охарактеризовал нарвитянин то место, о котором не поет Богдан Титомир в песне «Высокая энергия». Так что надо остановить принтер с файлом фотографии мэра и запустить печатание фотографии Александра Кускова, который как хозяин фирмы-владельца рынка в течение последних четырех лет не смог убрать киоски с им же заброшенной территории рынка.

Кусков мог бы проявить себя как честный и порядочный хозяйственник, любящий Нарву и нарвитян, и сказать бабулям-дедулям, что не то фото клеят. «Хоть киоски и не мои, но все же клейте на будку мой портрет!» - сказал бы в интервью новой бюджетной городской газете доктор рыночных отношений, залечивший городские власти до хирургического вмешательства бульдозером.

А что делать с уже отпечатанными фотографиями мэра? Оставшиеся плакатики надо раздать бабулям-дедулям, чтоб под покровом темной нарвской ночи портреты расклеились на здании городского железнодорожного вокзала, на столбах вокруг городского автобусного вокзала. А еще можно к фотографии мэра добавить коллективную фотографию новых правителей Нарвы и расклеить их на стенах пустеющего детского садика, куда намеревались - как вариант - разместить уже ставший легендарным макет Старой Нарвы в мучительно долгоиграющем исполнении Федора Шанцева и назвали бы его Макетом имени потери нарвской мэрией стыда и здравого смысла. Только вот отопление включать не надо, пусть детсад с иконостасом станет эдаким мавзолеем адекватности нарвских властей.