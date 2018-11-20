Не отвечать! Жителей Эстонии донимают звонками со странных номеров

Специалист по связям с общественностью Elisa Таави Тедер подтвердил, что звонки с номеров +676 поступают. «Закрыли возможность перезванивать на номера и больше с кодом +676 звонки в нашу сеть не поступали», - говорит Тедер, отмечая, что клиентам, которым поступают звонки с неизвестного номера или с кодом неизвестной страны, они рекомендуют не отвечать на них и не отправлять сообщения.

Также пресс-секретарь Telia Райго Неудорф сказал, что подобные звонки были и звонки с номера +676 8489463 были заблокированы. «В то же время нельзя исключать, что звонки с таким же кодом могут поступать с другого номера, - говорит он. - Наши рекомендации: если человек не ждет звонка из экзотической страны, не следует перезванивать на такие номера».

По его словам, мошеннические звонки легко вычислить: они долго не звонят, чтобы человек не успел ответить; обычно звонят несколько раз, чтобы вызвать интерес у человека; номер звонившего не с эстонским кодом.

В случае, если, находясь в Эстонии, вы ответите на звонок мошенников, никаких дополнительных трат за этим не последует, поскольку для всех находящихся в Эстонии нет платы за ответ на звонок.

Что делать, если вы заметили на телефоне звонки или сообщения с неизвестного иностранного номера? Руководитель отдела телекоммуникаций Elisa Майлийс Плооманн говорит, что поступающий на телефон звонок не опасен для клиента и никаких денежных трат не будет, если не перезванивать. Если на телефон поступает сообщение или звонок с неизвестного номера с иностранным кодом страны, правильнее будет вообще их проигнорировать.

Если номер попал в руки спамеров, в телефоне есть возможность заблокировать входящие сообщения и звонки с определенных номеров. В некоторых телефонах это можно сделать в настройках звонков. Владельцы смартфонов в случае повторяющихся незнакомых звонков с иностранным кодом страны могут использовать специальные приложения для блокировки звонков, которые можно найти в Google Play, App Store или других надежных магазинах. Приложения «Blacklist» или «Call Block» дают возможность ограничить звонки с неизвестных номеров или заблокировать определенные номера. Большинство из таких приложений являются бесплатными.

Для спам-звонков используются базы данных, поэтому чем меньше пользователи делятся своими номерами на иностранных и местных сайтах, тем лучше. Перед тем, как поделиться своим номером, необходимо подумать, заслуживает ли фирма, которой передаете номер телефона, доверия.