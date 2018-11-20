Карелиянаша? "Истинные финны" захотели вернуть Карелию

Высказывание породило в соцсетях бурную дискуссию, вышедшую на международный уровень. Сторонники позиции молодого политика не преминули заметить, что Карелия и Мурманская область в запустении, а ситуация с национальным меньшинством в Карелии печальная. Некоторые проводят параллели с Восточной Украиной и рассуждают о референдуме.

Ряд комментаторов высказывают фантазии о выходе к Северному Ледовитому океану, вспоминают песню времен войны про Урал и иронизируют над абсурдностью идеи, прикрепляя карту мирового господства Финляндии. В то же время даже среди однопартийцев Хаутамяки находятся те, которые считают, что необходимо сначала разобраться с проблемами, например, с наплывом мигрантов, внутри своей страны, а потом уже думать о границах.

В споре пользователи дошли до предложений вернуться не только к границам 1917-го, когда Финляндия входила в состав Российской империи, но и 1809-го, когда Суоми была под властью Швеции, и даже вспомнили Монгольскую империю.

«Не лучше было бы сосредоточиться на восстановлении самоуправления в существующих границах?» – возражает Petri Mäkelä.

«Неужели Perussuomalaiset nuoret признаёт недействительным Парижский мирный договор 1947 года и / или московское перемирие 1944 года?» – удивляется Juuso.

«Вам нужен царь? Организуем!» – решительно парирует Adam.

«Карелия будет только рада!» – считает пользователь под ником «марахисовое сусло».

«GPS уже починили? Она потребуется», – смеётся «Не Важно Как То».

«Что вы думаете делать с русскими, которые там живут? Добро пожаловать в финскую систему социального обеспечения, финскую армию и т. д.? Как насчет очень плохой инфраструктуры, где взять деньги на восстановление? Мечтать не вредно, но, может быть, стоит сосредоточиться на чём-нибудь более реалистичном?» – размышляет Aksu.

Партия «Истинные финны», входящая в правящую коалицию Финляндии, поддерживает идеи евроскептицизма, выступает за ужесточение иммиграционной политики. Во время саммита Дональда Трампа и Владимира Путина молодёжное отделение партии устроило митинг в поддержку Трампа. Один из представителей «Истинных финнов» в парламенте – скандально известный Олли Иммонен, он является также председателем националистической и патриотической организации Suomen Sisu.