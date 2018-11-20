Владельцам зданий без разрешения на эксплуатацию грозит штраф в размере до 10 000 евро

К 2020 году все здания площадью более 20 кв. метров должны быть внесены в регистр строений надлежащим образом. Для этого нужно привести в порядок документацию дома. У многих это не сделано: по незнанию или сознательно. В основном, проблема касается отсутствия разрешения на эксплуатацию, и в связи с этим самоуправления уже начали рассылать письма с предупреждениями.

Такой сюрприз в своем почтовом ящике обнаружили многие владельцы недвижимости в Таллинне. Один из владельцев фирмы Projektibüroo Илья Евланов отмечает, что их предприятие каждый день занимается ходатайствами о разрешении на эксплуатацию, поэтому весьма часто имеет дело с обеспокоенными клиентами. “Например, к нам обратился клиент из Пирита, которому Таллиннский департамент городского планирования прислал письмо с предупреждением о том, что если разрешение на эксплуатацию не будет оформлено к такому-то числу, то последует штраф”, — говорит Евланов.

Внушительный штраф за туалет

По его словам, еще более яркий пример — один частный дом в Нымме. Его пожилой владелец должен будет заплатить городу приличный штраф, если не оформит документы к определенной дате. Около 18 лет назад он решил расширить построенное в 1970-е годы здание на 5 кв. метров, чтобы в нем поместились современные туалет и ванная комната. Тогда эта работа не была официально задокументирована. Но недавно департамент изучал ортофотографии, и выяснилось, что находящийся в архиве проект дома не соответствует действительности. Согласно предписанию городских властей, владельцу здания нужно привести документы в порядок, то есть узаконить пристройку. Это обойдется мужчине в приличную сумму, так как самоуправление требует, чтобы все документы были составлены и подписаны соответствующими специалистами.

Вокруг разрешения на эксплуатацию все еще царит весьма большая неразбериха. У людей вызывает вопросы его необходимость и порядок ходатайства. Евланов считает, что сейчас нужно проводить основательную информационную работу, объясняя, зачем все это нужно, и сравнивает ситуацию с покупкой автомобиля без документов. “Если в начале 1990-х не было редкостью, когда автомобиль переходил от одного владельца к другому без документов, то сейчас подобное и представить нельзя. Я уверен, что через 10-15 лет мы так же будем относиться и к зданиям”.

Разрешение на эксплуатацию нужно как домовладельцу, так и местному самоуправлению

Согласно Строительному закону, разрешение на эксплуатацию является согласием местного самоуправления или государства с тем, что готовое здание отвечает предусмотренным требованиям и его можно безопасно использовать в соответствии с обозначенными в строительном проекте целями. Таким образом, разрешение на эксплуатацию дает местному самоуправлению информацию о том, что находящиеся на его территории здания безопасны для использования.