Владельцам зданий без разрешения на эксплуатацию грозит штраф в размере до 10 000 евро

К 2020 году все здания площадью более 20 кв. метров должны быть внесены в регистр строений надлежащим образом. Для этого нужно привести в порядок документацию дома. У многих это не сделано: по незнанию или сознательно. В основном, проблема касается отсутствия разрешения на эксплуатацию, и в связи с этим самоуправления уже начали рассылать письма с предупреждениями.
Такой сюрприз в своем почтовом ящике обнаружили многие владельцы недвижимости в Таллинне. Один из владельцев фирмы Projektibüroo Илья Евланов отмечает, что их предприятие каждый день занимается ходатайствами о разрешении на эксплуатацию, поэтому весьма часто имеет дело с обеспокоенными клиентами. “Например, к нам обратился клиент из Пирита, которому Таллиннский департамент городского планирования прислал письмо с предупреждением о том, что если разрешение на эксплуатацию не будет оформлено к такому-то числу, то последует штраф”, — говорит Евланов.
Внушительный штраф за туалет
По его словам, еще более яркий пример — один частный дом в Нымме. Его пожилой владелец должен будет заплатить городу приличный штраф, если не оформит документы к определенной дате. Около 18 лет назад он решил расширить построенное в 1970-е годы здание на 5 кв. метров, чтобы в нем поместились современные туалет и ванная комната. Тогда эта работа не была официально задокументирована. Но недавно департамент изучал ортофотографии, и выяснилось, что находящийся в архиве проект дома не соответствует действительности. Согласно предписанию городских властей, владельцу здания нужно привести документы в порядок, то есть узаконить пристройку. Это обойдется мужчине в приличную сумму, так как самоуправление требует, чтобы все документы были составлены и подписаны соответствующими специалистами.
Вокруг разрешения на эксплуатацию все еще царит весьма большая неразбериха. У людей вызывает вопросы его необходимость и порядок ходатайства. Евланов считает, что сейчас нужно проводить основательную информационную работу, объясняя, зачем все это нужно, и сравнивает ситуацию с покупкой автомобиля без документов. “Если в начале 1990-х не было редкостью, когда автомобиль переходил от одного владельца к другому без документов, то сейчас подобное и представить нельзя. Я уверен, что через 10-15 лет мы так же будем относиться и к зданиям”.
Разрешение на эксплуатацию нужно как домовладельцу, так и местному самоуправлению
Согласно Строительному закону, разрешение на эксплуатацию является согласием местного самоуправления или государства с тем, что готовое здание отвечает предусмотренным требованиям и его можно безопасно использовать в соответствии с обозначенными в строительном проекте целями. Таким образом, разрешение на эксплуатацию дает местному самоуправлению информацию о том, что находящиеся на его территории здания безопасны для использования.
Разрешение на эксплуатацию все больше требуют и финансовые учреждения. По словам Евланова, многие клиенты обращаются к ним после отказа в выдаче кредита в банке, так как у выставленного на продажу дома нет разрешения на эксплуатацию.
Как правило, многие сделки купли-продажи недвижимости так и остаются не заключенными, потому что покупатель не в состоянии ждать 2-6 месяцев, пока будет оформлено разрешение, и в результате решает в пользу дома, у которого документы в порядке.
Без разрешения на эксплуатацию страховое возмещение не получить
Разрешение на эксплуатацию нужно и тем, кто не собирается продавать свой дом. Например, страховая компания может отказаться от возмещения ущерба. Евланов объясняет, что страховая фирма может не возместить ущерб в случае пожара в доме без разрешения на эксплуатацию и аудита электрической установки, так как в ее глазах такое здание не является законным.
Но стоит знать и о том, что ходатайство о разрешении на эксплуатацию обязательно не для всех домовладельцев. Строительный закон проводит черту между зданиями, построенными до и после 1995 года. Для зданий, которые были построены после 1995 года, внесены в регистр строений надлежащим образом и облик которых не менялся, разрешение на эксплуатацию не требуется. Но если здание было расширено после 1995 года, нужно оформить разрешение. Критерием также является площадь строения. Частные дома, многоквартирные дома и их надворные постройки площадью свыше 20 кв. метров должны иметь разрешение на эксплуатацию.
Документы должны быть приведены в порядок к 2020 году
Информацию о своем доме и прочих постройках проще всего получить в регистре строений. Если здание там не числится, его площадь превышает 20 кв. метров и оно используется, то вероятность того, что документы не в порядке, весьма велика, поэтому нужно начать действовать, чтобы своевременно внести все данные в регистр. Если документы не будут оформлены к 2020 году, то местное самоуправление может выписать владельцу здания штраф в размере до 10 000 евро.
В Эстонии еще достаточно много зданий без разрешения на эксплуатацию, так как его получение кажется многим слишком сложным. Поэтому фирма Projektibüroo и создала комплексную услугу — все процедуры, касающиеся разрешения на эксплуатацию, совершаются за клиента до так называемой передачи здания чиновнику. При необходимости клиент также получает помощь в устранении недостатков. Действуя самостоятельно, можно забуксовать, так как перед подачей ходатайства о разрешении на эксплуатацию требуется заказать и осуществить несколько очень специфических аудитов.
Projektibüroo OÜ